Basquete: Flamengo vence Universidad de Concepción e se garante na fase final da Champions

Garantido na fase decisiva. O Flamengo carimbou o passaporte para o Final 8 da Champions League Americas neste sábado, ao vencer a Universidad de Concepción-CHI por 82 a 68. As duas equipes se enfrentaram pela segunda janela de classificação da BCLA, no ginásio La Bombonerita, em Buenos Aires (ARG), casa do Boca Júnior.
Com o resultado, o time argentino também se garante na fase final, enquanto o chileno, com quatro derrotas, não tem mais chances.
O JOGO Os primeiros pontos do Fla vieram com JP Batista, que marcou duas vezes seguidas. Franco Balbi também converteu e colocou o Mengão na frente (6x4). Batista ampliou no contra-ataque, a UdeC empatou e Olivinha, na enterrada, abriu vantagem mais uma vez. O nome da parcial, JP marcou de fora do garrafão (13x8). Brandon Robinson sofreu a falta e converteu os dois lances livres, com Rafael Mineiro, de longe, conseguindo mais 3 pontos (18x12). Liderada por Louis, a UdeC cresceu na partida e conseguiu a virada, chegando a 22 a 18 no marcador. O Flamengo voltou a pontuar com Faverani e, no final do primeiro quarto, encostou com uma bola de 3 pontos de Dar Tucker (23x24).
Começou como terminou: Tucker converteu logo no início do segundo período e sofreu a falta. Na sequência, Faverani fez a bandeja. O norte-americano entrou bem demais na partida e marcou mais uma vez, de fora do garrafão. Rafa Mineiro enterrou, Robinson converteu de 3 pontos e o FlaBasquete conseguiu respirar novamente, com 5 pontos à frente no placar (36x31). E ele apareceu mais uma vez. Darquavis Lamar Tucker aproveitou o rebote e, no contra-ataque rápido, deu bela enterrada. Pouco depois, sofreu a falta e converteu os três lances livres, pegando ainda um rebote de ataque e dando assistência para Faverani aparecer (43x36). Olivinha, nos lances livres, fez os últimos pontos do Rubro-Negro no primeiro tempo e as equipes foram para o vestiário com 45 a 40 no placar.
O camisa 16 abriu o marcador para o Fla no terceiro quarto, depois do adversário começar pontuando (47x42). Mineiro deu assistência para JP converter, com Balbi na sequência. No tapinha no rebote, Batista colocou para dentro da cesta (53x46). Olivinha converteu dois lances livres e, logo após, a UdeC reagiu. De fora do garrafão, Faverani freou o adversário e colocou o Mengão com 58 no placar, contra 53 da Universidad de Concepción. O pivô ainda ampliou depois de sofrer a falta. Yago marcou e, na sequência, deu assistência para Dar Tucker. O Monstrinho arremessou de longe e o norte-americano, no tapinha do rebote, finalizou (66x57).
Do canto da quadra, Mineiro acertou de 3 logo no início do quarto e último período. Faverani sofreu a falta e converteu dois lances. Olivinha marcou de fora do garrafão e, depois, de dentro, ampliou a vantagem do Flamengo para 77 a 64. Rafa Mineiro, já com dez rebotes na partida, alcançou o duplo-duplo com mais 2 pontos. Yago guardou de longe nos últimos segundos da partida, encerrada em 82 a 68 para o Fla.
DESTAQUES DO FLA
Dar Tucker - com 18 pontos e 5 rebotesRafael Mineiro - 10 pontos e 11 rebotesOlivinha - 13 pontos e 8 rebotesFaverani e JP Batista - 13 pontos
PRÓXIMOS DESAFIOS
Agora é Brasil x Argentina! O Flamengo enfrenta o Boca Jrs, na casa do adversário, neste domingo (30), às 19h. Com a vitória na primeira janela da competição, por 88 a 66, no Maracanãzinho, o Rubro-Negro leva vantagem no confronto pela primeira colocação do grupo. A terceira e última bolha antes da fase final acontece em março, nos dias 11 e 12, em Concepción, no Chile.