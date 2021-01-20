Barroca atribui revés do Botafogo a abalo emocional e afirma: 'Não vou transferir responsabilidade'

Crédito: 'Temos de encontrar respostas coletivamente', diz treinador alvinegro (Vitor Silva/Botafogo

O técnico Eduardo Barroca não escondeu que o Botafogo terá um forte desafio para se reerguer no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira, o comandante alvinegro exigiu trabalho redobrado da equipe no dia a dia.

- Nenhuma equipe na situação que o Botafogo está não é por um só motivo. Temos de falar pouco, sentir muito, trabalhar muito, passo a passo, dia a dia, para reverter este cenário extremamente adverso. Vamos fazer as cobranças internas para a equipe saber onde reagir - e ressaltou:

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- Em sete jogos neste Brasileiro, infelizmente nenhum índice coletivo é favorável para a gente. Em nenhum jogo levamos a vantagem para o intervalo. A equipe sofreu gols nos quais estava em superioridade na defesa, existe um desequilíbrio muito claro, desportivo e coletivo. Quando você sai na frente em um jogo que você está bem, está equilibrado e sofre gol em seguida, se desequilibra mentalmente. Tivemos oportunidades muito claras, perdemos um jogo muito importante. Cabe à gente se recuperar contra o Fluminense - completou.

Ao avaliar o desempenho do Alvinegro na derrota por 3 a 1 para o Dragão, Barroca também reconheceu.

- Temos de ter ciência e frontalidade para saber que nosso adversário desportivamente foi montado de maneira mais coerente e equilibrada que a gente desde o início de temporada. Além disso, vive um momento bom, sei porque estive lá há pouco tempo - destacou.

O treinador também assegurou que evitará apontar culpados pelo mau desempenho.

- Não vou aqui transferir responsabilidade pra ninguém. Temos de encontrar respostas coletivamente - disse.

O Botafogo volta a campo neste domingo, às 20h30, para o confronto com o Fluminense, em São Januário.