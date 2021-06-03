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futebol

Barreto confia no acesso: 'O Botafogo tem que subir, é um time de Série A'

Apresentado como novo jogador do Alvinegro, meio-campista afirmou que experiência na Série B pode contar positivamente durante a temporada e acredita no retorno à elite...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 16:25

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:25

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo segue se reforçando para a disputa da Série B. Nesta quinta-feira, o clube anunciou Barreto, que assinou por empréstimo até o fim da temporada. Em entrevista realizada no Estádio Nilton Santos, o jogador de 25 anos afirmou que a vivência no Brasileirão pode ser positiva ao Alvinegro e confia no acesso.
+ O 'cão de guarda': conheça Barreto, o primeiro volante que está chegando ao Botafogo
– Conheço bem o campeonato, é minha sexta Série B, gosto da parte de cima da tabela, pude ser campeão em 2019. Meu intuito é de chegar, ajudar e acredito que vamos conseguir o acesso. Tenho uma certa experiência, gosto de jogar bastante. Venho com a expectativa grande de poder ajudar, os companheiros me receberam bem. O Botafogo tem que subir, é um time de Série A. Com certeza vamos conseguir esse objetivo - afirmou.
Barreto chega para preencher uma lacuna no elenco do Botafogo: a de um primeiro volante de cunho mais defensivo, com uma maior presença na metade inicial do gramado.
– Sou um primeiro volante, acredito e gosto de jogar naquela parte do campo (à frente dos zagueiros), acho que posso ajudar mais ali. Me sinto melhor ali, se precisar sim faço um segundo volante, mas acredito que o Botafogo me procurou para fazer essa função de primeiro volante - analisou.MAIS RESPOSTAS DE BARRETO:
Como subir na Série B?– A receita é vencer em casa e pontuar fora. A gente em que vencer os jogos acima de tudo, independente de jogar bem ou mal. O resultado é o mais importante e também independente de quem vai jogar, todos os atletas têm que ajudar o clube. O principal é ganhar jogos, seja de qual maneira for.
Por que o Botafogo?– A escolha sobre o Botafogo é pela camisa, história, é um baita time. Sou do Sul, conheço muito o Botafogo, minha família também gosta, acredito que é um dos favoritos para subir. Esse desafio me motivou bastante para vir para cá.

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