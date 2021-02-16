Barcelona x PSG, Leipzig x Liverpool... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A terça-feira de futebol será agitada por partidas de ida da fase de oitavas de final da Champions League. O duelo entre Barcelona e PSG acontece às 17h, com transmissão da TNT Sports, através da TV e do Facebook.Além disso, também às 17h, RB Leipzig e Liverpool entram em campo. A partida será transmitida pelo Facebook da TNT Sports.'Ganhar a Champions é o principal objetivo do PSG', diz Pochettino antes de duelo contra o Barcelona