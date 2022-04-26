Barcelona renova contrato com Ronald Araújo até 2026

Após muitos boatos sobre uma possível saída da Catalunha, o zagueiro Ronald Araújo renovou seu contrato com o Barcelona até 2026. O atleta terá uma cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões), assim como Pedri e Ansu Fati.A celebração do ato da renovação do uruguaio acontecerá nesta sexta-feira, no Camp Nou, ao lado de Joan Laporta, presidente do clube culé. No domingo, o atleta entrará em campo para defender a equipe de Xavi diante do Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.