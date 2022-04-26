Barcelona renova contrato com Ronald Araújo até 2026

Após muitos boatos sobre uma possível saída da Catalunha, o zagueiro Ronald Araújo renovou seu contrato com o Barcelona até 2026. O atleta terá uma cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões), assim como Pedri e Ansu Fati.A celebração do ato da renovação do uruguaio acontecerá nesta sexta-feira, no Camp Nou, ao lado de Joan Laporta, presidente do clube culé. No domingo, o atleta entrará em campo para defender a equipe de Xavi diante do Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.
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Nas últimas semanas, segundo o "Mundo Deportivo", o jovem havia recebido algumas propostas, principalmente da Premier League. Apesar do maior salário, Araújo recusou as ofertas que chegavam da Inglaterra para permanecer na La Liga.
Com as renovações de Ronald Araújo, Ansu Fati e Pedri, o Barcelona busca acertar a permanência de Gavi. O meia, que já defende a seleção espanhola, é uma das principais promessas do futebol mundial e já é cobiçado por grandes equipes.