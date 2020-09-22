Barcelona (EQU) x Flamengo; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A bola rola para Barcelona (EQU) e Flamengo nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. A posição dos times na chave é bem diferente, mas equatorianos e brasileiros terão que superar adversidades para conquistar um bom resultado no Estádio Monumental, em Guayaquil. O jogo conta com transmissão em Tempo Real do L!. Acompanhe!Para esta partida, o Flamengo tem um time completo como baixa: são sete jogadores afastados após serem diagnosticados com Covid-19 e três lesionados, além do zagueiro Gustavo Henrique que foi expulso mesmo sem jogar na partida contra o Independiente Del Valle, que venceu por 5 a 0 o Fla.

Do lado do Barcelona, o desafio é conquistar os primeiros pontos na Copa. O time de Fabián Bustos é o lanterna da chave com três derrotas e, agora, joga pelo "tudo ou nada" diante do atual campeão das Américas na quarta rodada.FICHA TÉCNICABARCELONA DE GUAYAQUIL X FLAMENGO

Estádio: Monumental de Barcelona, em Guayaquil (EQU)Data e horário: 22 de setembro, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Diego Haro (PER)Assistentes: Johny Bossio (PER) e Michael Orue (PER)

Onde ver: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!BARCELONA DE GUAYAQUIL (Técnico: Fabián Bustos)

​Javier Burrai; Dario Aimar, Byron Castillo, Riveros e Vallecilla; Michael Arroyo, Damián Diaz, Gabriel Marques e Emmanuel Martínez; Bruno Pitñatares e Cristian Colmán

Suspensos: NinguémDesfalques: NinguémPendurados: Darío Aimar e Bruno Piñatares

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

César; Renê, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro.