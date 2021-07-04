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futebol

Barcelona e Tottenham monitoram situação de Insigne

Atacante do Napoli tem contrato até 2022, mas clube italiano busca renovação após a Eurocopa. Atleta quer aumentar salário e negociação pode virar novela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 11:58

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 11:58

Crédito: Divulgação / Napoli
Barcelona e Tottenham monitoram a situação de Insigne, segundo o "Corriere dello Sport". O atleta tem contrato até 2022 com o Napoli, mas o clube italiano deve buscar uma renovação contratual com o atacante após a disputa da Eurocopa.No entanto, a negociação por uma extensão do vínculo do camisa 24 não deve ser fácil. O atleta busca melhorar seu salário que atualmente é de cerca de cinco milhões de euros (R$ 29,7 milhões) por ano. No entanto, De Laurentiis, presidente do Napoli, não deve propor, inicialmente, o aumento.
> Veja a tabela da Eurocopa
O mandatário deve explicar ao jogador que o momento atual não permite os ajustes que o atleta busca. A equipe foi atingida fortemente por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 e procura uma redução da folha salarial de maneira geral.
Com isso, os espanhóis e ingleses se cercam de informações com o agente do atacante. Insigne vem sendo um dos principais destaques da Itália na disputa da Eurocopa, além de ser o principal nome do Napoli nos últimos anos.

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