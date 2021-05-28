Bahia x Santos: Prováveis escalações, horário e arbitragem

Após as eliminações precoces no Campeonato Paulista e Copa Libertadores, o Santos inicia sua campanha no Brasileirão 2021 neste sábado (29), às 20 horas, no Estádio de Pituaçu, contra o Bahia. Para o duelo, o Alvinegro já contará com os recentes reforços do meia-atacante Marcos Guilherme e do lateral-esquerdo Moraes, ambos contratados nessa semana.O Peixe deverá ter na partida a volta do atacante Marinho, que ficou afastado por cerca de um mês em razão de uma lesão muscular na coxa esquerda de grau 1. Alison e Jean Mota, suspensos na última partida da Libertadores, também reforçam o time.Essa é a primeira competição que o técnico Fernando Diniz iniciará à frente do clube. O novo executivo de futebol, André Mazzuco, anunciado nesta sexta-feira (28), também estará na Bahia junto com a delegação santista.Se o Peixe não vem de bons resultados, o Bahia também enfrenta uma situação ruim. A equipe foi derrotada por 4 a 2 pelo o Montevideo City Torque (URU), na última quarta-feira, e acabou eliminada da Copa Sul-Americana. No estadual o Bahia também falhou e nem na final chegou. A crise no clube só não existe nesse momento devido a conquista do título da Copa do Nordeste.