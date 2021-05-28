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Bahia x Santos: Prováveis escalações, horário e arbitragem

Com reforços, Peixe estreia nesse sábado no Campeonato Brasileiro 2021...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 20:17
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após as eliminações precoces no Campeonato Paulista e Copa Libertadores, o Santos inicia sua campanha no Brasileirão 2021 neste sábado (29), às 20 horas, no Estádio de Pituaçu, contra o Bahia. Para o duelo, o Alvinegro já contará com os recentes reforços do meia-atacante Marcos Guilherme e do lateral-esquerdo Moraes, ambos contratados nessa semana.O Peixe deverá ter na partida a volta do atacante Marinho, que ficou afastado por cerca de um mês em razão de uma lesão muscular na coxa esquerda de grau 1. Alison e Jean Mota, suspensos na última partida da Libertadores, também reforçam o time.Essa é a primeira competição que o técnico Fernando Diniz iniciará à frente do clube. O novo executivo de futebol, André Mazzuco, anunciado nesta sexta-feira (28), também estará na Bahia junto com a delegação santista.Se o Peixe não vem de bons resultados, o Bahia também enfrenta uma situação ruim. A equipe foi derrotada por 4 a 2 pelo o Montevideo City Torque (URU), na última quarta-feira, e acabou eliminada da Copa Sul-Americana. No estadual o Bahia também falhou e nem na final chegou. A crise no clube só não existe nesse momento devido a conquista do título da Copa do Nordeste.
Para o confronto contra o Peixe, um dos principais jogadores do time, Nino Paraíba, está suspenso em razão de um envolvimento na briga generalizada na partida final contra o Ceará, pela final Copa do Nordeste. O goleiro Matheus Teixeira, em reta final de recuperação de lesão muscular, também não deve enfrentar o Santos.
FICHA TÉCNICABAHIA X SANTOSLocal: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)Data-Hora: 29 de maio de 2021, às 20h (horário de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa FarinhaVAR: Carlos Eduardo Nunes
BAHIA: Mateus Claus; Renan Guedes, Germán Conti, Juninho (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Técnico: Dado CavalcantiDesfalque: Nino Paraíba (suspenso)
SANTOS: João Paulo; Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Sandry, Jobson, Raniel e Carlos Sánchez (lesionados)

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