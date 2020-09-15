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futebol

Bahia tenta quebrar marca negativa da zaga diante do Corinthians

Nos sete jogos sem vencer, o Tricolor levou 14 gols e tenta acabar com escrita negativa...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 14:59
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Nesta quarta-feira, o Bahia terá uma missão difícil. Uma posição acima da zona de rebaixamento, o Tricolor visita o Corinthians na NeoQuímica Arena e precisa somar pontos.O jogo marca a segunda vez que Mano Menezes irá dirigir o Esquadrão de Aço. Na estreia, o comandante não deu sorte e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-GO.
Por falar em Mano Menezes, o treinador que é conhecido por montar defesas sólidas, terá a responsabilidade de impedir que os rivais passem pela marcação do Tricolor.
Em meio a má fase do time, que coloca o Bahia em jejum de vitórias (sete partidas), o Tricolor foi vazado por 14 vezes. Uma média de 2 gols por jogo.
O jogo que o Tricolor levou mais gols foi diante do Flamengo, quando o Rubro-Negro perdeu por 5 a 3.
A última vez que o Bahia saiu de campo sem levar nenhum gol aconteceu no dia 12 de agosto, quando venceu o Coritiba por 1 a 0.

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