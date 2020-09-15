Bahia tenta quebrar marca negativa da zaga diante do Corinthians

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Nesta quarta-feira, o Bahia terá uma missão difícil. Uma posição acima da zona de rebaixamento, o Tricolor visita o Corinthians na NeoQuímica Arena e precisa somar pontos.O jogo marca a segunda vez que Mano Menezes irá dirigir o Esquadrão de Aço. Na estreia, o comandante não deu sorte e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-GO.

Por falar em Mano Menezes, o treinador que é conhecido por montar defesas sólidas, terá a responsabilidade de impedir que os rivais passem pela marcação do Tricolor.

Em meio a má fase do time, que coloca o Bahia em jejum de vitórias (sete partidas), o Tricolor foi vazado por 14 vezes. Uma média de 2 gols por jogo.

O jogo que o Tricolor levou mais gols foi diante do Flamengo, quando o Rubro-Negro perdeu por 5 a 3.