Bahia divulga camisa exclusiva para o sócio-torcedor

O Bahia resolveu premiar os seus sócios-torcedores (além de celebrar o quarto troféu da Copa do Nordeste conquistado sobre o Ceará no último dia 8 de maio) com o lançamento de um terceiro uniforme que só é possível ser adquirido em caso de adesão para não-sócios. No caso dos sócios já adimplentes, o recebimento será totalmente gratuito.>A tabela da 1ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2021O design do novo uniforme revelado pelo Esquadrão deixou a mostra alguns detalhes interessantes como a numeração e o símbolo em dourado, um detalhe na barra da camiseta com a frase "TETRA DO NORDESTE" ao lado de quatro estrelas bem como a cor predominantemente vinho com alguns detalhes em tom mais claro. Na área da manga da camiseta, o clube mantém parte da sua identidade mais tradicional com dois retângulos com as cores mais tradicionais, azul e vermelho.