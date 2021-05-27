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futebol

Bahia divulga camisa exclusiva para o sócio-torcedor

Uniforme em cor predominantemente escura faz referência a características regionais em comemoração ao tetracampeonato da Copa do Nordeste...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 16:29
O Bahia resolveu premiar os seus sócios-torcedores (além de celebrar o quarto troféu da Copa do Nordeste conquistado sobre o Ceará no último dia 8 de maio) com o lançamento de um terceiro uniforme que só é possível ser adquirido em caso de adesão para não-sócios. No caso dos sócios já adimplentes, o recebimento será totalmente gratuito.>A tabela da 1ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2021O design do novo uniforme revelado pelo Esquadrão deixou a mostra alguns detalhes interessantes como a numeração e o símbolo em dourado, um detalhe na barra da camiseta com a frase "TETRA DO NORDESTE" ao lado de quatro estrelas bem como a cor predominantemente vinho com alguns detalhes em tom mais claro. Na área da manga da camiseta, o clube mantém parte da sua identidade mais tradicional com dois retângulos com as cores mais tradicionais, azul e vermelho.
A ideia do Tricolor é fazer uma referência a região nordestina onde a cor escura faz referência tanto ao couro, material amplamente produzido para uso diário e artesanato, bem como a terra e o sangue do povo nordestino, caracterizado pela luta e espírito de superação.
O lançamento do terceiro uniforme faz parte de um pacote de medidas batizado de #JuntosVenceremos voltado para o auxílio de pessoas em dificuldade na pandemia para que os mesmos sigam consumindo produtos oficiais do Bahia.

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