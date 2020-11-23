Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia abre sua série na Sul-Americana diante do Unión em Salvador

Confronto em solo baiano terá o Tricolor querendo se recuperar de duro revés e um time argentino bastante afetado pela Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:30

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:30

Crédito: Divulgação
Após a "chacoalhada" tomada pelo Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro onde o time foi goleado por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino, a equipe de Mano Menezes terá de exercer o poder de reação em confronto da Sul-Americana recebendo o Unión Santa Fe na próxima terça-feira (24).
Tendo voltado recentemente ao ritmo de competições nacionais, a realidade do clube argentino é bem distinta do Tricolor, estando ainda no início da disputa da Copa LPF onde acumula duas vitórias e uma derrota em três rodadas disputadas até então.
Apesar da rotina indicar um menor nível de desgaste dos atletas da equipe de Santa Fe, a pandemia de Covid-19 é um obstáculo a ser superado na eliminatória pelo time dirigido por Juan Manuel Azconzábal. Isso porque o goleiro Marcos Peano, o zagueiro Matias Nani além dos meio-campistas Leonel Bucca, Nery Leyes e Emmanuel Cecchini foram diagnosticados com a doença e estão cumprindo o protocolo sanitário de isolamento.
Por sua vez, o Bahia tem as ausências de João Pedro (em reabilitação de cirurgia) e o zagueiro Lucas Fonseca, machucado, podendo contar com a volta para a mesma posição de Lucas de Ernando.
FICHA TÉCNICA​BAHIA x UNIÓN
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)Data e hora: 24/11/2020 - 19h15Árbitros: Kevin Ortega (PER)Assistentes: Jonny Bossio e Michael Orue (ambos PER)​VAR: Diego Haro (PER)
BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Fessin, Gilberto e Élber. Técnico: Mano Menezes.
UNIÓN: Bonansea; Gerometta, Calderón, Corvalan e Godoy; Portillo, Assis, Elizari e Zenon; Garcia e Cabrera. Técnico: Juan Manuel Azconzábal.

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados