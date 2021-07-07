Auxiliar comemora vitória do Santos contra um dos líderes: 'Desfrutar'

O Santos teve o auxiliar Eduardo Zuma na beira do campo na vitória por 2 a 1 contra o Athletico, na Vila Belmiro, na noite desta terça-feira. O profissional substituiu o técnico Fernando Diniz, suspenso por três cartões amarelos.Após o triunfo, Zuma comentou sobre o resultado e atuação do Alvinegro nos últimos jogos. Segundo a comissão técnica, as boas atuações não renderam a vitória, diferente da partida desta terça-feira.- Vitória importante. Ganhar em casa sempre é importante. Jogamos bem os últimos jogos, mas não vencemos. Hoje enfrentamos um dos líderes, time organizado, contra-ataque forte e grande trabalho. Soubemos jogar e depois sofrer no momento final do jogo - disse.A vitória foi muito comemorada pelo fato do Furacão ser um dos líderes do Brasileirão. Na segunda posição da tabela, com 19 pontos, o time paranaense somava antes do duelo seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.