Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Autuori valoriza empate do Botafogo: 'Não jogamos há muito tempo'

Treinador do Alvinegro garantiu importância de empate na estreia do Campeonato Brasileiro e afirmou que equipe se sairia melhor com mais ritmo de jogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2020 às 22:14

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 22:14

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo iniciou a trajetória no Campeonato Brasileiro com um ponto. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no Estádio Abi Chedid. Após a partida, Paulo Autuori, treinador do Alvinegro, afirmou que o resultado foi bom, considerando que o clube de General Severiano não disputava uma partida oficial há mais de 35 dias.
- Jogamos contra o Bragantino, a equipe com melhor pontuação na fase do Paulista. O mais importante era sair com um primeiro resultado, importante pontuar. Se a equipe estivesse com mais competição, teria definido o jogo de maneira diferente. A gente sabia que essas coisas iam acontecer. O Campeonato Carioca acabou há muito tempo, mas ficou claro que foi de uma forma equivocada, porque não se pensa de uma maneira geral. Considero o resultado importante, não jogamos há muito tempo - afirmou.
O comandante valorizou o Bragantino e colocou que o Botafogo se bagunçou com o gol levado logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Autuori analisou que a equipe vai se conhecer melhor com mais tempo de jogo.- O Bragantino hoje é um clube fortíssimo pela como maneira que é gerido e pela saúde financeira. Anunciaram três jogadores jovens recentemente, é uma política acertadíssima. Sofremos um gol em um erro coletivo. Por esse gol, cometemos erros de posicionamento. Sabemos que teríamos chances de fazer gol com mais ritmo competitivo e uma equipe mais conhecedora de si mesmo, teríamos explorado com mais facilidade os espaços - completou.
MAIS ASPAS DE PAULO AUTUORI​Situação do coronavírus- Não podemos pensar em termos desportivos porque isso transcende. O país não está preparado para enfrentar a pandemia da maneira que enfrentamos. Atingimos um número de mortes absurdo, por que o futebol teria garantias? Em muitas cidades as coisas voltaram ao normal, é um risco para todos. Antes de falar do aspecto desportivo, a gente tem que falar do todo. Minha visão é sistêmica. É um problema do Brasil como um todo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados