Autuori valoriza empate do Botafogo: 'Não jogamos há muito tempo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo iniciou a trajetória no Campeonato Brasileiro com um ponto. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no Estádio Abi Chedid. Após a partida, Paulo Autuori, treinador do Alvinegro, afirmou que o resultado foi bom, considerando que o clube de General Severiano não disputava uma partida oficial há mais de 35 dias.

- Jogamos contra o Bragantino, a equipe com melhor pontuação na fase do Paulista. O mais importante era sair com um primeiro resultado, importante pontuar. Se a equipe estivesse com mais competição, teria definido o jogo de maneira diferente. A gente sabia que essas coisas iam acontecer. O Campeonato Carioca acabou há muito tempo, mas ficou claro que foi de uma forma equivocada, porque não se pensa de uma maneira geral. Considero o resultado importante, não jogamos há muito tempo - afirmou.

O comandante valorizou o Bragantino e colocou que o Botafogo se bagunçou com o gol levado logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Autuori analisou que a equipe vai se conhecer melhor com mais tempo de jogo.- O Bragantino hoje é um clube fortíssimo pela como maneira que é gerido e pela saúde financeira. Anunciaram três jogadores jovens recentemente, é uma política acertadíssima. Sofremos um gol em um erro coletivo. Por esse gol, cometemos erros de posicionamento. Sabemos que teríamos chances de fazer gol com mais ritmo competitivo e uma equipe mais conhecedora de si mesmo, teríamos explorado com mais facilidade os espaços - completou.