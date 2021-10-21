Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Autor do terceiro gol do Botafogo, Marco Antônio enaltece torcida: ‘Incentivou do começo ao fim’
futebol

Autor do terceiro gol do Botafogo, Marco Antônio enaltece torcida: ‘Incentivou do começo ao fim’

O meia entrou durante o segundo tempo, conseguiu marcar o terceiro gol da equipe e foi comemorar junto com os torcedores no Nilton Santos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 23:04

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 23:04

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, no Nilton Santos, pela 31º rodada da Série B. Em casa, o Alvinegro garantiu uma grande vitória nesta reta final de campeonato. Marco Antônio, que entrou no fim do segundo tempo, conseguiu marcar um gol e dedicou a vitória à torcida do clube. - Fico muito feliz de poder ajudar meus companheiros. A entrega do grupo e o coletivo, aqui não tem quem é reserva, quem é titular e quem entra no segundo tempo tem que dar conta do recado. Pude fazer o gol e extravasar, algo que a gente estava esperando há um ano e pouco, que era comemorar com o torcedor. E foi bem legal ter a volta deles nos incentivando do começo ao fim. Então essa vitória foi para eles porque eles merecem - comentou o meia.
> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
A próxima partida do Botafogo é contra o Goiás, fora de casa, na terça-feira. O confronto é válido pela 32º rodada da Série B e tem tudo para ser bastante disputado, visto que ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela pelo acesso à Série A do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados