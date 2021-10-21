Autor do terceiro gol do Botafogo, Marco Antônio enaltece torcida: ‘Incentivou do começo ao fim’

O Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, no Nilton Santos, pela 31º rodada da Série B. Em casa, o Alvinegro garantiu uma grande vitória nesta reta final de campeonato. Marco Antônio, que entrou no fim do segundo tempo, conseguiu marcar um gol e dedicou a vitória à torcida do clube. - Fico muito feliz de poder ajudar meus companheiros. A entrega do grupo e o coletivo, aqui não tem quem é reserva, quem é titular e quem entra no segundo tempo tem que dar conta do recado. Pude fazer o gol e extravasar, algo que a gente estava esperando há um ano e pouco, que era comemorar com o torcedor. E foi bem legal ter a volta deles nos incentivando do começo ao fim. Então essa vitória foi para eles porque eles merecem - comentou o meia.