Autor do gol salvador, Ernando revela drama pessoal fora dos gramados

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Foi no sufoco, mas o Bahia derrotou o Bragantino e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O autor do gol salvador foi o zagueiro Ernando, que desviou o escanteio e venceu Cleiton.Após a partida, o artilheiro da tarde, emocionado, abriu o jogo e contou que passa um drama pessoal fora dos gramados, com parentes internados por Covid-19.

‘Pedi a Deus que me honrasse com o gol. Tenho dois primos na UTI com Covid, em estado grave e queria fazer essa homenagem a eles. Tentamos dentro de campo fazer nosso papel, mas não podemos deixar de nos solidarizar com o que está acontecendo. Meus sentimos aos familiares dos mais de 100 mil que já morreram no Brasil. Que possamos ter esperança de dias melhores’, declarou o zagueiro.