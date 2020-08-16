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futebol

Autor do gol salvador, Ernando revela drama pessoal fora dos gramados

Zagueiro do Bahia tem dois primos internados por conta do coronavírus e ofereceu o triunfo aos familiares...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 18:23
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Foi no sufoco, mas o Bahia derrotou o Bragantino e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O autor do gol salvador foi o zagueiro Ernando, que desviou o escanteio e venceu Cleiton.Após a partida, o artilheiro da tarde, emocionado, abriu o jogo e contou que passa um drama pessoal fora dos gramados, com parentes internados por Covid-19.
‘Pedi a Deus que me honrasse com o gol. Tenho dois primos na UTI com Covid, em estado grave e queria fazer essa homenagem a eles. Tentamos dentro de campo fazer nosso papel, mas não podemos deixar de nos solidarizar com o que está acontecendo. Meus sentimos aos familiares dos mais de 100 mil que já morreram no Brasil. Que possamos ter esperança de dias melhores’, declarou o zagueiro.
O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília). O rival será o São Paulo, no Morumbi.

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