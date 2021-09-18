Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Autor de dois gols na vitória do Botafogo, Rafael Navarro comemora boa fase: ‘Muito feliz’
Autor de dois gols na vitória do Botafogo, Rafael Navarro comemora boa fase: ‘Muito feliz’

LanceNet

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:52

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde deste sábado, o Botafogo derrotou o Náutico por 3 a 1, no Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada da Série B. Autor de dois dos três gols da vitória, o atacante Rafael Navarro comemorou a boa fase com a camisa do Alvinegro e não escondeu a felicidade de poder ajudar o time. > Metas, números, troca e exigência: CEO completa seis meses no Botafogo- Só tenho a agradecer a Papai do céu pela boa fase. Estou muito feliz de estar podendo ajudar o Botafogo. Espero poder continuar ajudando para a sequência - disse Navarro ao Premiere.
> Veja a tabela da Série B do BrasileirãoVale destacar que Navarro se tornou o artilheiro isolado do Botafogo na Série B, com nove gols. Além disso, ele é o jogador do time com mais assistências na competição, com sete. O camisa 99, que tem contrato com o Alvinegro até o fim do ano, não falou sobre renovação, mas mostrou foco em levar o clube de General Severiano até a elite do futebol brasileiro.- Eu tenho contrato até o final do ano, vou ficar, vou ajudar o Botafogo a subir para Série A e é isso. Feliz - sintetizou.Agora, o Botafogo viaja até Alagoas, onde enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h, na próxima quinta-feira. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados