Atlético-MG e Red Bull Bragantino negociam empréstimo do meia Hyoran

O mercado da bola no Atlético-MG está “quente” neste inicio da temporada 2022. O clube mineiro já encaminhou as saídas de Junior Alonso, para o Krasnodar-RUS, do meia Nathan, rumo ao Fluminense e de Alan Franco, que irá para o Charlotte-EUA. Agora, o time mineiro negocia agora o empréstimo do meia Hyoran para o Red Bull Bragantino. O acordo deve ser a cessão do jogador por uma temporada. A informação foi veiculada inicialmente pelo Fala Galo, e confirmada pelo LANCE. O Massa Bruta arcaria com os salários totais do jogador, que ainda pagaria uma compensação financeira para o alvinegro, assim como foi feito no acordo com o Fluminense para ceder Nathan, que terá de pagar R$ 1 milhão ao Galo. No negócio, também será avaliado se o empréstimo do meia terá o valor do seus direitos fixados para caso de uma compra futura. Hyoran, de 28 anos, tem contrato com o Atlético até o fim de 2023. Ele chegou ao clube em 2020, emprestado pelo Palmeiras. Após o período, o Galo comprou o jogador do Verdão, pagando R$ 7,5 milhões. Pelo time mineiro, Hyoran fez 80 jogos, marcando 12 gols e dando 11 assistências.