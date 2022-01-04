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futebol

Atlético-MG e Red Bull Bragantino negociam empréstimo do meia Hyoran

O jogador tem vínculo com o Galo até 2023 e pode deixar o clube nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 14:32

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 14:32

O mercado da bola no Atlético-MG está “quente” neste inicio da temporada 2022. O clube mineiro já encaminhou as saídas de Junior Alonso, para o Krasnodar-RUS, do meia Nathan, rumo ao Fluminense e de Alan Franco, que irá para o Charlotte-EUA. Agora, o time mineiro negocia agora o empréstimo do meia Hyoran para o Red Bull Bragantino. O acordo deve ser a cessão do jogador por uma temporada. A informação foi veiculada inicialmente pelo Fala Galo, e confirmada pelo LANCE. O Massa Bruta arcaria com os salários totais do jogador, que ainda pagaria uma compensação financeira para o alvinegro, assim como foi feito no acordo com o Fluminense para ceder Nathan, que terá de pagar R$ 1 milhão ao Galo. No negócio, também será avaliado se o empréstimo do meia terá o valor do seus direitos fixados para caso de uma compra futura. Hyoran, de 28 anos, tem contrato com o Atlético até o fim de 2023. Ele chegou ao clube em 2020, emprestado pelo Palmeiras. Após o período, o Galo comprou o jogador do Verdão, pagando R$ 7,5 milhões. Pelo time mineiro, Hyoran fez 80 jogos, marcando 12 gols e dando 11 assistências.
Crédito: HyoranestánalistadejogadoresqueoGalopretendeemprestarparaaliviarasuafolhasalarial-(PedroSouza/Atlético-MG

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