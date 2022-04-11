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Atlético-GO x Flamengo: árbitro relata invasão de torcedores durante e após a partida pelo Brasileirão

Após a partida de sábado, em Goiânia, vários torcedores invadiram o gramado...
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Publicado em 

11 abr 2022 às 18:21

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:21

O árbitro Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC), que apitou o empate em 1 a 1 entre Atlético-GO e Flamengo, relatou em súmula as várias invasões ao gramado do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no último sábado. Segundo o juiz, foram várias tentativas e invasões durante e após a partida do Brasileirão, inclusive do setor destinado aos torcedores visitantes, ou seja, rubro-negros.O juiz ainda reforçou que, até o momento em que fez a súmula, os documentos dos torcedores que invadiram o campo de jogo não haviam sido entregues.Confira o que o árbitro Bráulio da Silva Machado relatou em súmula:
"Aos 39'/2ºT, um torcedor que estava na área localizada à torcida visitante invade as imediações do campo de jogo e parte em direção dos jogadores do Flamengo que estavam celebrando o gol. Ato contínuo, o torcedor foi contido pelos seguranças e retirado das imediações do campo de jogo.
Aos 43'/2ºT, no momento em que a partida se encontrava paralisada, um torcedor que estava na área localizada à torcida visitante, invade as imediações do campo de jogo sendo contido por jogadores do Flamengo e retirado por seguranças das imediações do campo de jogo.
Após o término da partida, diversos torcedores invadem o campo de jogo, estes partindo das arquibancadas de áreas distintas destinadas as torcidas de ambas as equipes, os mesmos foram contido e retirados das imediações por seguranças e policiais.
Informo em tempo que até o término e confecção desta súmula, não foi entregue nenhum documento identificando os infratores."
Crédito: TorcedorsendoretiradodogramadodoEstádioAntônioAccioly,emGoiânia(Foto:reprodução/Premiere

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