Atlético-GO x Flamengo: árbitro relata invasão de torcedores durante e após a partida pelo Brasileirão

O árbitro Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC), que apitou o empate em 1 a 1 entre Atlético-GO e Flamengo, relatou em súmula as várias invasões ao gramado do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no último sábado. Segundo o juiz, foram várias tentativas e invasões durante e após a partida do Brasileirão, inclusive do setor destinado aos torcedores visitantes, ou seja, rubro-negros.O juiz ainda reforçou que, até o momento em que fez a súmula, os documentos dos torcedores que invadiram o campo de jogo não haviam sido entregues.Confira o que o árbitro Bráulio da Silva Machado relatou em súmula:

"Aos 39'/2ºT, um torcedor que estava na área localizada à torcida visitante invade as imediações do campo de jogo e parte em direção dos jogadores do Flamengo que estavam celebrando o gol. Ato contínuo, o torcedor foi contido pelos seguranças e retirado das imediações do campo de jogo.

Aos 43'/2ºT, no momento em que a partida se encontrava paralisada, um torcedor que estava na área localizada à torcida visitante, invade as imediações do campo de jogo sendo contido por jogadores do Flamengo e retirado por seguranças das imediações do campo de jogo.

Após o término da partida, diversos torcedores invadem o campo de jogo, estes partindo das arquibancadas de áreas distintas destinadas as torcidas de ambas as equipes, os mesmos foram contido e retirados das imediações por seguranças e policiais.

Informo em tempo que até o término e confecção desta súmula, não foi entregue nenhum documento identificando os infratores."