Atlético-GO x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste domingo, o Botafogo visita o Atlético-GO , às 18h15, no estádio Olímpico, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro precisa somar pontos para conseguir sair da zona de rebaixamento.
Atualmente na 18ª colocação com 10 pontos, o Botafogo vem de uma classificação no meio de semana na Copa do Brasil sobre o Vasco. O Glorioso empatou sem gols a segunda partida em São Januário e garantiu a classificação.
No Brasileirão, a equipe de Paulo Autuori precisa voltar a vencer. São quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do Botafogo na competição.
Assim como o Botafogo, o Atlético-Go também garantiu a classificação na Copa do Brasil no meio de semana. Na última quinta-feira, a equipe comandada por Vagner Mancini derrotou o Fluminense e conquistou a vaga para as oitavas. O Dragão está na 14ª colocação, com 12 pontos.
FICHA TÉCNICA: ATLÉTICO-GO x BOTAFOGOData-Hora: 27/09/2020 - 18h15minLocal: Estádio Olímpico, Goiânia (GO)Árbitro: Leandro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS) VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)Onde acompanhar: Tempo real do LANCE! / Sportv (menos para região de GO) e Canais Premeire
Provável escalação Atlético-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Éder e Nicolas; Marlon Freitas, Edson; Janderson, Chico e Gustavo Ferrareis; Hyuri. Técnico: Vagner Mancini
Desfalques: Zé Roberto (Não está regularizado)
Provável escalação Botafogo: Gatito; Kevin, Forster, Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário; (Davi Araújo) e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.
Desfalques: Marcelo Benevenuto e Rhuan.