Atlético-GO anuncia atacante Janderson, emprestado pelo Timão

Crédito: Janderson foi anunciado pelo Atlético-GO na manhã deste sábado (22

O atacante Janderson foi anunciado pelo Atlético Goianiense na manhã deste sábado (22). O atleta de 21 anos chega ao clube do Centro-Oeste emprestado pelo Corinthians até o fim da disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, em fevereiro de 2021. Por contrato, ele não poderá enfrentar o Timão no período e, deverá retornar ao Parque São Jorge ao fim da competição.

Janderson tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022 e o clube possui 70% de seus direitos econômicos. No começo da temporada, o atacante vinha sendo titular com Tiago Nunes, mas acabou sendo preterido e passou a ser opção no banco de reservas. Na volta da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo Coronavírus, ele fez quatro partidas (129 minutos em ação ao todo), todas elas entrando no transcorrer dos confrontos.

O objetivo do corinthians ao emprestá-lo é dar mais experiência para o retorno. Janderson acumula 38 partidas e três gols pela equipe profissional do Timão.Na última quinta-feira (20), Janderson deu até um "até breve" à torcida do Corinthians por meio de seu perfil no Instagram. Na mensagem, o jovem demonstrou confiança no futuro:

"A vida é feita de ciclos e ensinamentos. Jogar profissionalmente com a camiseta do Corinthians sempre foi um sonho. Com muito trabalho e dedicação pude realizar. Nada é de graça nessa vida e sei do meu valor e o que posso melhorar. Com a certeza de que ainda irei mostrar muito. Até breve " escreveu o atacante em sua rede social.