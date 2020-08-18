Athletico x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Athletico Paranaense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feria (19) pela recuperação no Campeonato Brasileiro. Os dois times vêm de resultados ruins na última rodada. O Verdão empatou com o Goiás por 1 a 1, enquanto o Furacão perdeu para o Santos por 3 a 1.
A partida acontece na Arena da Baixada, às 19h30, e as equipes encerraram a preparação para o duelo mantendo o mistério. O mandante não poderá contar com Dorival Júnior no banco de reservas, uma vez que o treinador foi diagnosticado com coronavírus no último dia 14.
Do outro lado, Vanderlei Luxemburgo procura encontrar uma formação que tenha maior poder ofensivo, problema que tem dificultado o Palmeiras, apesar da conquista do Paulistão. São quatro jogos seguidos sem vitórias.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO PARANAENSE X PALMEIRASData/Hora: 19/8/2020 - 19h30Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima, ambos do RNVAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (PR)Transmissão: TNT e tempo real do LANCE!
ATHLETICO: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Vinicius Mingotti e Vitinho. Técnico: Lucas Silvestre.
Pendurados: -Suspensos: -Desfalques: Márcio Azevedo, Erick e Bissoli (transição física). Dorival Júnior (Covid-19)
PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramires; Willian, Zé Rafael e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo
Pendurados: -Suspensos: -Machucados: Felipe Melo e Luan Silva