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Atacante paraguaio Óscar Ruiz chega para o Bahia

Ex-jogador do Cerro Porteño firmou vínculo com o Esquadrão que tem validade por dois anos...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 16:14
Crédito: Jogador de 29 anos de idade terá primeira experiência fora do Paraguai (Divulgação/Bahia
Os canais oficiais do Bahia estão consideravelmente movimentados nessa quarta-feira (31). Depois de oficializar a saída por empréstimo do atacante Clayson rumo ao Cuiabá, o Esquadrão tornou oficial a chegada de outro atacante, o paraguaio Óscar Ruiz.>A situação do Bahia na tabela de classificação da Copa do NordesteA negociação que já era dada como tendo status avançado há pouco mais de dez dias foi efetivada com a compra de 50% dos direitos econômicos de Óscar junto ao Cerro Porteño, o último clube pelo qual atuou. Enquanto as conversas davam conta de um acordo com duração até o fim de 2022, o contrato acabou costurado com um ano a mais, ficando acertada a permanência de Ruiz até dezembro de 2023.
Oficialmente, os valores não foram divulgados com a justificativa de que existe no acordo uma cláusula de confidencialidade.
Aos 29 anos de idade, será a primeira vez que jogador atuará fora do futebol paraguaio, tendo passado antes do Cerro por General Caballero, Guarani, Rubio Nú, Deportivo Capiatá e Sportivo Luqueño. Além disso, ele acumula duas partidas realizadas com a camisa da seleção do Paraguai, ambas realizadas ainda no ano de 2014.
Já tendo a situação do novo reforço regularizada ou não, o elenco do técnico Dado Cavalcanti está em preparação para enfrentar no próximo sábado (3) o Fortaleza, na Arena Castelão às 16h (de Brasília), pela Copa do Nordeste.

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