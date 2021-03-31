Atacante paraguaio Óscar Ruiz chega para o Bahia

Os canais oficiais do Bahia estão consideravelmente movimentados nessa quarta-feira (31). Depois de oficializar a saída por empréstimo do atacante Clayson rumo ao Cuiabá, o Esquadrão tornou oficial a chegada de outro atacante, o paraguaio Óscar Ruiz.>A situação do Bahia na tabela de classificação da Copa do NordesteA negociação que já era dada como tendo status avançado há pouco mais de dez dias foi efetivada com a compra de 50% dos direitos econômicos de Óscar junto ao Cerro Porteño, o último clube pelo qual atuou. Enquanto as conversas davam conta de um acordo com duração até o fim de 2022, o contrato acabou costurado com um ano a mais, ficando acertada a permanência de Ruiz até dezembro de 2023.
Oficialmente, os valores não foram divulgados com a justificativa de que existe no acordo uma cláusula de confidencialidade.
Aos 29 anos de idade, será a primeira vez que jogador atuará fora do futebol paraguaio, tendo passado antes do Cerro por General Caballero, Guarani, Rubio Nú, Deportivo Capiatá e Sportivo Luqueño. Além disso, ele acumula duas partidas realizadas com a camisa da seleção do Paraguai, ambas realizadas ainda no ano de 2014.
Já tendo a situação do novo reforço regularizada ou não, o elenco do técnico Dado Cavalcanti está em preparação para enfrentar no próximo sábado (3) o Fortaleza, na Arena Castelão às 16h (de Brasília), pela Copa do Nordeste.