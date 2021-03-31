Atacante paraguaio Óscar Ruiz chega para o Bahia

Os canais oficiais do Bahia estão consideravelmente movimentados nessa quarta-feira (31). Depois de oficializar a saída por empréstimo do atacante Clayson rumo ao Cuiabá, o Esquadrão tornou oficial a chegada de outro atacante, o paraguaio Óscar Ruiz.>A situação do Bahia na tabela de classificação da Copa do NordesteA negociação que já era dada como tendo status avançado há pouco mais de dez dias foi efetivada com a compra de 50% dos direitos econômicos de Óscar junto ao Cerro Porteño, o último clube pelo qual atuou. Enquanto as conversas davam conta de um acordo com duração até o fim de 2022, o contrato acabou costurado com um ano a mais, ficando acertada a permanência de Ruiz até dezembro de 2023.