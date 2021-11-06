Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Às vésperas de mais um clássico, Vasco não consegue transformar posse de bola em eficiência ofensiva
futebol

Às vésperas de mais um clássico, Vasco não consegue transformar posse de bola em eficiência ofensiva

Com Fernando Diniz, Cruz-Maltino teve uma curta reação, mas logo voltou a apresentar velhos problemas. Equipe é a primeira em número de passes e a 15ª em finalizações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vasco criou pouco contra o Guarani e teve apenas três finalizações em direção ao gol bugrino (Rafael Ribeiro/Vasco
Na véspera de mais um clássico contra o Botafogo, o Vasco segue em situação delicada na Série B, com apenas 1% de chance de conseguir o acesso. Os motivos que fizeram a equipe atingir esses números são reflexos de escolhas dentro e fora de campo. Uma delas é o estilo de jogo voltado à posse de bola, que na maioria das vezes não em rendido resultados e eficiência ofensiva. Dificuldades desde a estreia e poucas soluções em 33 rodadas
Desde a estreia na Série B, contra o Operário, em São Januário, o time apresenta muita dificuldade na criação. Na época, Marcelo Cabo tentava implantar um estilo de jogo apoiado, com infiltração e a presença dos laterais explorando o corredor. Contudo, a falta de mobilidade fez o time ser pobre de ideias e previsível.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Sem um camisa 10 de origem, o comandante apostou em Marquinhos Gabriel. O jogador, que atuava mais pelos lados nos clubes por onde passou, não conseguiu ser efetivo na posição. Em várias partidas a bola pouco chegava em condições de Cano finalizar. O argentino teve que voltar para buscar jogo e se afastar da área em diversos momentos.
Com treze rodadas, Cabo, então, não resistiu aos maus resultados e acabou sendo demitido pela diretoria. Com a chegada de Lisca, velhos erros apareceram e de maneira ainda mais intensa. Além da pouca produção ofensiva, o sistema defensivo ficava exposto a contra-ataques muitas das vezes letais a favor dos adversários.A volta tardia de um velho conhecido e o estilo Diniz
Depois de uma fraca atuação diante do Avaí, na Ressacada, Lisca pediu demissão e o Vasco teve que novamente buscar um nome no mercado. A aposta foi em um velho conhecido do diretor executivo Alexandre Pássaro: Fernando Diniz. Com a missão de recolocar o Cruz-Maltino na elite, o início foi até promissor com uma sequência de quatro jogos sem perder.
+ Complicou! Após mais uma derrota, Vasco tem apenas 1% de chance de conquistar o acesso à Série A
Além dele, o experiente Nene retornou ao clube a conquistou o protagonismo em poucos jogos. Principal referência técnica no meio, ele marcou quatro gols e deu duas assistências, mas chegou tarde. Faltou planejamento fora de campo. Dentro das quatro linhas, a posse de bola torna-se cada vez mais improdutiva, ainda mais se o camisa 77 não estiver em um bom dia.
Algo que aconteceu na última sexta-feira, diante do Guarani, no Brinco de Ouro. De acordo com o portal "Footstats", desde a estreia de Fernando Diniz (10 jogos até então), o Vasco é o primeiro na média de passes por jogo com 467,2. Porém, é apenas o 15º em finalizações por partida: 11,2. Com isso, o time finaliza uma vez a cada 42 passes - número expressivo que reflete um dos vários problemas apresentados na campanha.
+ Vasco terá desfalque importante para o clássico com o Botafogo; confira os pendurados para a 34ª rodada
O técnico tem pouco tempo de trabalho e assumiu o time já em situação complicada. Na coletiva, ele disse que vai lutar até o fim, e que o time está focado no clássico contra o Botafogo, domingo, às 16h, em São Januário. Apesar disso, Diniz sabe que se permanecer no clube precisa já começar o planejamento para 2022. O mesmo pode ser dito da diretoria, que precisa aprender com os erros e entender a Série B na hora de remontar o elenco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados