Às vésperas da Supercopa, CBF 'deixa regulamento de lado', e Atlético-MG e Flamengo alteram programação

A CBF comunicou às diretorias de Atlético-MG e ao Flamengo, que disputam a Supercopa do Brasil neste domingo, que os times não precisarão chegar em Cuiabá com três dias de antecedência, conforme previsto no regulamento. A decisão da entidade ocorre após alegação do Galo, que, por falta de estrutura, já havia comunicado que só chegaria à cidade no sábado. O Rubro-Negro, que já tinha uma logística preparada, também adiará a viagem para a véspera.A informação foi inicialmente publicada pelo portal "ge" e confirmada pelo LANCE! nesta quarta-feira. Com a mudança, as coletivas oficiais e os treinos abertos à imprensa na Arena Pantanal, também previstos no regulamento da competição, não serão mais ser realizados. O Flamengo, por exemplo, realizará atividade no sábado, no Ninho do Urubu, antes de embarcar para Cuiabá.