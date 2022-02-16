Às vésperas da Supercopa, CBF 'deixa regulamento de lado', e Atlético-MG e Flamengo alteram programação

A CBF comunicou às diretorias de Atlético-MG e ao Flamengo, que disputam a Supercopa do Brasil neste domingo, que os times não precisarão chegar em Cuiabá com três dias de antecedência, conforme previsto no regulamento. A decisão da entidade ocorre após alegação do Galo, que, por falta de estrutura, já havia comunicado que só chegaria à cidade no sábado. O Rubro-Negro, que já tinha uma logística preparada, também adiará a viagem para a véspera.A informação foi inicialmente publicada pelo portal "ge" e confirmada pelo LANCE! nesta quarta-feira. Com a mudança, as coletivas oficiais e os treinos abertos à imprensa na Arena Pantanal, também previstos no regulamento da competição, não serão mais ser realizados. O Flamengo, por exemplo, realizará atividade no sábado, no Ninho do Urubu, antes de embarcar para Cuiabá.
O Atlético-MG fará o mesmo na Cidade do Galo, como já havia informado.O local da decisão foi objeto de discussão nos bastidores e troca de farpas pública entre dirigentes de Atlético-MG e Flamengo. O problemas começou com a impossibilidade de realizar o jogo, com a presença do público, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, por conta das restrições da Covid-19.
Desde então, os clubes e a CBF discutiram alternativas, mas, sem consenso, a entidade adiou a decisão até o último dia 9, confirmando a Arena Pantanal como sede da Supercopa do Brasil - o que desagradou a direção do Atlético.Saiba tudo agora no LANCE! Rápido" />