Artilheiros que brilharam na China recentemente podem se reencontrar no Brasil em 2022

O volume de brasileiros que se transferiram para a China foi grande nos últimos anos. Apenas na temporada passada, 28 atletas nascidos no Brasil atuaram na elite do futebol chinês. Em 2021, porém, alguns dos destaques por lá começaram a retornar ao país, casos de Hulk, campeão e artilheiro do Brasileiro pelo Atlético Mineiro, e da dupla Roger Guedes e Renato Augusto, importante na classificação do Corinthians para a Libertadores. Uma tendência que parece continuar em 2022.

Maior artilheiro da história da China Super League, com 122 gols, Elkeson é um dos principais alvos do Botafogo para o seu retorno à 1ª divisão. O atacante chegou a ter seu nome ligado também ao Palmeiras, que segue na busca por um centroavante.

Quem já confirmou seu retorno foi Ricardo Goulart. Quarto maior goleador da principal competição chinesa, tendo estufado as redes 83 vezes em suas duas passagens pelo Guangzhou Evergrande e também pelo Hebei FC, o camisa 10 fechou contrato com o Santos.Outro que pode pintar no futebol brasileiro novamente é Alan Kardec. Na China desde 2016, o atacante de 33 anos é o 7º maior artilheiro da história da Super League, com 66 tentos anotados. Sem receber há três meses, o jogador cogita rescindir seu contrato com o Shenzhen. Um dos possíveis destinos é o Brasil.

Quem também aparece no top 10 dos artilheiros do Campeonato Chinês é Paulinho, que acertou seu retorno ao Corinthians após oito anos. Em seis edições por lá, o meia deixou sua marca em 61 oportunidades, sendo o 10º maior goleador da história da competição.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO CAMPEONATO CHINÊS- Dados do site OGol

1º - Elkeson - 122 gols em 191 jogos2º - Ricardo Goulart - 83 gols em 135 jogos3º - Alan Kardec - 66 gols em 122 jogos4º - Paulinho - 61 gols em 131 jogos5º - Aloísio - 55 gols em 116 jogosAlan - 55 gols em 120 jogos