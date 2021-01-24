Arsenal chega a acordo com o Real Madrid por empréstimo de Odegaard

Insatisfeito com as poucas oportunidades que vem recebendo pelo técnico Zinédine Zidane no Real Madrid, o meia Martin Odegaard já sabe onde atuará no restante da temporada. Após pedir para deixar o clube merengue, o jogador norueguês defenderá o Arsenal até o meio do ano.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da emissora "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", o Arsenal chegou a um acordo com o Real Madrid pela cessão do atleta. A última pendência antes do anúncio oficial por parte dos Gunners são os exames médicos, que serão realizados em breve.
O contrato será até junho deste ano, sem a opção de compra por parte dos ingleses. Caso o clube londrino queira continuar com Odegaard, seja por empréstimo novamente ou em definitivo, as equipes terão de negociar. O Arsenal arcará com o salário integral, além de pagar 2,5 milhões de libras pela negociação (R$ 18,5 milhões).
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Além do Arsenal, o Ajax e a Real Sociedad também tinham interesse em Odegaard. O clube espanhol, inclusive, foi onde o jogador teve grande desempenho na temporada passada, antes de voltar ao Real Madrid. Entretanto, segundo Romano, uma ligação do técnico Mikel Arteta convenceu o norueguês a escolher os Gunners.