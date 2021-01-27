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futebol

Arsenal anuncia a contratação do meia Odegaard por empréstimo

Jogador norueguês pediu para deixar o Real Madrid após receber poucas oportunidades com Zidane, e atuará no clube da capital inglesa até o final da atual temporada...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:52

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 08:52
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O Arsenal anunciou a contratação do meia Martin Odegaard, que pertence ao Real Madrid, por empréstimo. O jogador de 22 anos passou pelos exames médicos, assinou contrato até o fim da temporada e veste a camisa 11. O vínculo não incluiu a opção de compra por parte dos Gunners.
+ Veja a tabela da Premier LeagueOdegaard pediu para deixar o Real Madrid após não conquistar a confiança de Zidane e fazer apenas nove jogos na temporada. A gota d’água para o atleta norueguês foi a ausência na lista de relacionados na partida contra o Alcoyano, na última semana, na eliminação merengue na Copa do Rei.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da “Sky Sports” e do “The Guardian”, o Arsenal pagará o salário integral do jogador, além de ter desembolsado 2,5 milhões de libras (R$ 18,5 milhões) pelo empréstimo. Caso o clube queira continuar com o meia na próxima temporada, as equipes terão de negociar.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele​O Arsenal venceu a concorrência de Ajax e Real Sociedad para ficar com Odegaard. O clube espanhol, inclusive, foi onde o atleta se destacou na última temporada antes de voltar ao Real Madrid. Uma ligação do técnico Mikel Arteta, porém, convenceu o norueguês a escolher os Gunners.

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