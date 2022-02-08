Arremesso de copo e ofensa racista contra Gabigol: o que foi relatado na súmula do Fla-Flu pela arbitragem

Com gol no fim de John Arias, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no Nilton Santos, mas o clássico acabou marcado pelas confusões, em campo, e a denúncia de uma ofensa racista contra o atacante Gabigol - a qual já resultou nos posicionamentos tanto do Rubro-Negro quanto do Tricolor. Confira, abaixo, o que o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus relatou na súmula do Fla-Flu.- Tomei conhecimento após a partida através da mídia, da circulação de um vídeo nas redes sociais, onde torcedor (s) localizado (s) no setor oeste inferior, destinado a torcida visitante (Fluminense), supostamente ofendem com gritos racistas, o atletas Gabriel Barbosa da equipe CR Flamengo. Não foi possível identificar da minha posição dentro do campo o suposto grito com ofensa racista ao atleta - assim escreveu o árbitro na súmula do jogo de domingo, Além disso, Alexandre Vargas relatou que um copo foi arremessado contra a equipe de arbitragem ao fim do primeiro tempo, quando a mesma descia ao vestiário do Nilton Santos. De acordo com a súmula, o autor do arremesso, Sr. Eduardo Vinícius da Conceição. foi identificado pelo policiamento responsável no Setor Leste Inferior do estádio, destinado à torcida do Flamengo no clássico.