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Arena Corinthians apresenta novas soluções de proteção contra Covid-19

Tecidos com alta tecnologia antibacteriana estarão em todos os assentos das cadeiras e bancos destinados aos jogadores e imprensa a partir desta quarta, no jogo com o Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 13:40

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 13:40

Crédito: Divulgação/Corinthians
Em parceria com as empresas ComplexSys e ChromaLíquido, a Arena Corinthians desenvolveu uma série de soluções contra o contágio da Covid-19 que serão apresentadas nesta quarta-feira, no jogo entre Corinthians e Fortaleza, às 21h30, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2020.Desde que o Secretário de Esportes do Governo de São Paulo, Aildo Ferreira, anunciou a retomada das atividades na última semana de julho, as federações e instituições esportivas vêm se reunindo a fim de elaborar um rigoroso protocolo com diversas medidas de segurança de controle e prevenção.
- É fundamental construir um protocolo de medidas para que possamos proporcionar segurança aos atletas, colaboradores e, em breve, aos torcedores - disse o Superintendente de Marketing do Timão, Caio Campos.Todos os assentos das cadeiras e bancos, tanto da imprensa quanto dos atletas, foram revestidos com tecidos confeccionados a partir do fio Amni®️ Virus-Bac OFF, que possui alta tecnologia, com ação antibacteriana e antiviral, inclusive para os vírus envelopados, como são classificados os vírus influenza, herpesvírus, coronavírus, entre outros.
- O tecido produzido com o novo fio é o único indicado para uso intenso, por causa do efeito permanente da ação antiviral e antibacteriana, resistindo a atritos, higienizações e lavagens constantes, como exigem os assentos e demais revestimentos em estádios de futebol - enfatizou Leandro Capucho, CFO da ChromaLíquido.
Também foram instalados equipamentos de raios ultravioleta UV-C, capazes de eliminar 99,99% vírus e bactérias em ambientes fechados, nos vestiários dos atletas e nas escadas rolantes.
Todos os ambientes foram sanitizados com 24h de antecedência, com produtos que não deixam resíduos, cheiro, mancha ou que possam causar qualquer tipo de alergia em humanos.
- Estamos apresentando apenas algumas das nossas soluções. Nosso objetivo é expandir esse protocolo para outras áreas e segmentos como, por exemplo, escolas, hospitais, escritórios, e demais estádios do país. Queremos tornar os ambientes mais seguros não apenas para o COVID-19, mas para outras doenças infectocontagiosas também - disse Eduardo Franco, CEO da ComplexSys.

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