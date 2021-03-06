Árbitro de Corinthians e Ponte já apitou final entre as duas equipes

Crédito: César Grecco

Escalado para apitar o duelo entre Corinthians e Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, Raphael Claus é árbitro Fifa desde 2015, o que significa que ele tem grandes jogos e decisões no currículo, uma delas envolvendo justamente Timão e Macaca.

No dia 30 de abril de 2017, foi Claus que comando ou apito na vitória corintiana por 3 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo de ida da final do Paulistão. O resultado praticamente confirmou o título corintiano, já que a partida de volta, em Itaquera, terminou empatada em 1 a 1. Mesmo com patente internacional e muita experiência, Raphael Claus vem pressionado no confronto. Há duas semanas, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro se envolveu em uma polêmica ao expulsar o lateral-direito Rodinei, do Internacional, na derrota do Colorado por 2 a 1 para o Flamengo, no estádio do Maracanã.

Na ocasião, o time gaúcho era o líder do Brasileirão, mas com o revés foi ultrapassado pelo Rubro-Negro, que confirmou o título quatro dias depois. No entanto, o lance, revisado por Claus através do monitor da arbitragem de vídeo, foi considerado para cartão amarelo, não pra vermelho. Durante a mesma semana, inclusive, torcedores do Inter, através das redes sociais, recordaram lances semelhantes onde o profissional do apito apenas amarelou o autor da falta.

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Em 2021

Na atual temporada, que recém-iniciou, Raphael apitou o empate em 1 a 1 entre Santos e Ferroviária, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão, na última quarta-feira (3). Na estreia do Estadual, Claus ficou no VAR no 1 a 1 entre São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi, jogo realizado no último domingo. (28).

Na edição de 2020 do Paulista, Raphael Claus apitou 11 jogos, sendo três do Timão, incluindo a partida de ida da final, contra o Palmeiras, empatada em 0 a 0, na Neo Química Arena. Já jogos da Ponte ele não apitou no último Estadual.