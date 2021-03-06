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futebol

Árbitro de Corinthians e Ponte já apitou final entre as duas equipes

Raphael Claus foi o dono do apito no primeiro jogo da decisão estadual de 2017 e voltará a trabalhar em um duelo entre Timão e Macaca...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 18:08
Crédito: César Grecco
Escalado para apitar o duelo entre Corinthians e Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, Raphael Claus é árbitro Fifa desde 2015, o que significa que ele tem grandes jogos e decisões no currículo, uma delas envolvendo justamente Timão e Macaca.
No dia 30 de abril de 2017, foi Claus que comando ou apito na vitória corintiana por 3 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo de ida da final do Paulistão. O resultado praticamente confirmou o título corintiano, já que a partida de volta, em Itaquera, terminou empatada em 1 a 1. Mesmo com patente internacional e muita experiência, Raphael Claus vem pressionado no confronto. Há duas semanas, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro se envolveu em uma polêmica ao expulsar o lateral-direito Rodinei, do Internacional, na derrota do Colorado por 2 a 1 para o Flamengo, no estádio do Maracanã.
Na ocasião, o time gaúcho era o líder do Brasileirão, mas com o revés foi ultrapassado pelo Rubro-Negro, que confirmou o título quatro dias depois. No entanto, o lance, revisado por Claus através do monitor da arbitragem de vídeo, foi considerado para cartão amarelo, não pra vermelho. Durante a mesma semana, inclusive, torcedores do Inter, através das redes sociais, recordaram lances semelhantes onde o profissional do apito apenas amarelou o autor da falta.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos
Em 2021
Na atual temporada, que recém-iniciou, Raphael apitou o empate em 1 a 1 entre Santos e Ferroviária, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão, na última quarta-feira (3). Na estreia do Estadual, Claus ficou no VAR no 1 a 1 entre São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi, jogo realizado no último domingo. (28).
Na edição de 2020 do Paulista, Raphael Claus apitou 11 jogos, sendo três do Timão, incluindo a partida de ida da final, contra o Palmeiras, empatada em 0 a 0, na Neo Química Arena. Já jogos da Ponte ele não apitou no último Estadual.
Contra a Macaca, o Corinthians busca quebrar uma série de sete jogos sem vencer, tendo os últimos quatro confrontos terminados em empate, inclusive os dois primeiros do Paulistão, contra Red Bull Bragantino, 0 a 0, e Palmeiras, 2 a 2. Enquanto isso, o time campineiro também não venceu ainda no Estadual, tendo estreado com um empate, fora de casa, por 1 a 1, contra o Novorizontino, e na última rodada foi derrotada no Moisés Lucarelli, por 1 a 0, pelo Santo André.

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