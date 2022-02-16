Arão entra para decidir, e Flamengo vira sobre o Madureira no último jogo antes da Supercopa

Distantes há nove anos, o Flamengo voltou ao Estádio Conselheiro Galvão para visitar o Madureira. O duelo, válido pela 7ª rodada do Carioca e realizado na tarde desta quarta-feira, não contou com casa cheia, até pelos preços absurdos dos ingressos, mas teve emoção do início ao fim. Repleto de reservas no último teste antes da Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro venceu de virada, por 2 a 1, com gols de Everton Ribeiro e Willian Arão, que saíram do banco para decidir um jogo encardido. Ygor Catatau abriu o placar no primeiro minuto.PRIMEIRO MINUTO, PRIMEIRO GOL

O Flamengo não se encontrava em campo. Desta vez com um 4-3-3 e num péssimo gramado, o time de Paulo Sousa pecou na criação e praticamente não criou chances no primeiro. E o Madureira causava um certo perigo no contra-ataque, inclusive dando trabalho a Diego Alves. Quem agitou a etapa inicial, de fato, foi Andreas Pereira. Negativamente. O meio-campista só vinha aparecendo quando perdia dividas ou a bola, até que se meteu num entrevero com Henrique Luiz e largou o braço. Levou amarelo, o que ficou barato, e foi substituído logo depois. Parte da torcida o vaiou e xingou bastante.

TUDO IGUAL EM MADUREIRA

E o camisa 5 estava mesmo disposto a decidir no ataque. Novamente, com o Fla pressionando e todo no campo ofensivo, atacou um espaço vazio e ficou na entrada da área aguardando um bate-rebate em sua frente. A bola sobrou à feição, e Arão chapou com muita categoria, na gaveta, para virar e liquidar a partida. Ele e Ribeiro fizeram a diferença no triunfo, levando o Fla a 16 pontos, na liderança (provisória).

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AGORA É SUPERCOPA DO BRASIL

Depois que o Fla virou, o Madureira não teve pernas para reagir, mas até que tentou e fez Diego Alves suar em duas jogadas perigosas, evitando que o jogo entrasse em banho-maria. Paulo Sousa aproveitou a vantagem para fazer novas alterações, dar rodagem a Bruno Henrique e David Luiz, que estão voltando de lesão, por exemplo, já visando a Supercopa do Brasil, cuja decisão contra o Atlético-MG será já neste domingo. FICHA TÉCNICAMADUREIRA 1 X 2 FLAMENGO​Data/Hora: 16 de fevereiro, às 15h30Local: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Carlos Henrique Alves Filho e Carlos Henrique Cardoso de SouzaGramado: ruimPúblico/renda: 1.009 pagantes / 1.293 presentes / R$ 80.760,00Cartões amarelos: Henrique Luiz, Kaio Magno (MAD) / Marinho, Andreas Pereira, Bruno Henrique (FLA)Cartões vermelhos: -

GOLS: Ygor Catatau, 1/1/ºT (1-0); Everton Ribeiro, 13'/2ºT (1-1); Willian Arão, 23'/2ºT (1-2).

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Dida; Rhuan (Paulo Cezar, 37'/2ºT), Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Guilherme Zoio; Felipe Dias, Henrique Luiz (Diogo Carlos, 27'/2ºT) e Rafinha (Marino, 22'/1ºT - Marlinho, 27'/2ºT)); Ygor Catatau (Kaio Magno, 37'/2ºT), Erick Pulga e Pipico.

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Gabriel Noga, Cleiton e Renê (David Luiz, 28'/2ºT); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão, 39'/1ºT) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique, 18'/2ºT), Marinho (Everton Ribeiro, intervalo) e Pedro.