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Arão, do Flamengo, sobre dívida de R$ 4,8 milhões com Botafogo: 'Na minha cabeça sempre foi resolvida'

Meio-campista afirmou estas questões financeiras são resolvidas pelos seus advogados e que está focado no campo e bola...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 18:24

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:24

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Willian Arão se pronunciou pela primeira vez sobre a dívida que possui com o Botafogo. O meio-campista do Flamengo, que foi condenado a pagar R$ 4,8 milhões ao Alvinegro no fim do mês passado pela Justiça, afirmou, na última segunda-feira, que a questão está sendo resolvida pelos seus advogados.
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Em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o meio-campista colocou que a questão financeira envolvendo o Botafogo, para ele, sempre esteve resolvida. Vale lembrar que Willian Arão não pode recorrer da decisão.
– Na minha cabeça (a dívida) sempre foi resolvida. Até porque, dos primeiros momentos, não era eu que tinha a dívida, mas a Justiça deu. Eu sempre falei e pontuei que quem cuida dessas coisas são meus advogados, minha cabeça é apenas para jogar futebol. Eu deleguei essa função para eles, até porque eles são dessa área. Eles me representam e eu só penso em jogar bola - afirmou.
A dívida vem da própria saída de Arão do Botafogo. No fim de 2015, após ter passado a temporada emprestado no Alvinegro, o clube depositou R$ 400 mil para contrata-lo em definitivo - como previsto em contrato -, mas o jogador devolveu o dinheiro e acertou o Flamengo.

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