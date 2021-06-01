Arão, do Flamengo, sobre dívida de R$ 4,8 milhões com Botafogo: 'Na minha cabeça sempre foi resolvida'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Willian Arão se pronunciou pela primeira vez sobre a dívida que possui com o Botafogo. O meio-campista do Flamengo, que foi condenado a pagar R$ 4,8 milhões ao Alvinegro no fim do mês passado pela Justiça, afirmou, na última segunda-feira, que a questão está sendo resolvida pelos seus advogados.

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Em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o meio-campista colocou que a questão financeira envolvendo o Botafogo, para ele, sempre esteve resolvida. Vale lembrar que Willian Arão não pode recorrer da decisão.

– Na minha cabeça (a dívida) sempre foi resolvida. Até porque, dos primeiros momentos, não era eu que tinha a dívida, mas a Justiça deu. Eu sempre falei e pontuei que quem cuida dessas coisas são meus advogados, minha cabeça é apenas para jogar futebol. Eu deleguei essa função para eles, até porque eles são dessa área. Eles me representam e eu só penso em jogar bola - afirmou.