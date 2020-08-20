'Aposta' de Tiago Nunes, Gustavo Mosquito corresponde em campo

Em menos de um semana, a vida de Gustavo Mosquito mudou completamente. Emprestado pelo Corinthians ao Paraná, ele disputava a Série B do Brasileirão e nem poderia imaginar que pouco tempo depois ele marcaria um gol pelo Timão, na Arena. Não à toa ele se emocionou na saída de campo, na última quarta-feira, contra o Coxa. Mas tudo isso só aconteceu porque a comissão técnica de Tiago Nunes apostou no retorno do jogador, que correspondeu.

Na última sexta-feira, o jovem de 22 anos foi reintegrado ao elenco do Corinthians, clube ao qual chegou em 2019, mas não conseguiu ter uma sequência, sendo emprestado para Vila Nova, Oeste e Paraná em apenas um ano. Até que, buscando um jogador de velocidade pelo lado do campo, Tiago Nunes quis buscar um nome que vinha acompanha há algum tempo.

- Eu conheço o Gustavo desde a base do Coritiba, sempre foi um jogador diferente. Ele passou praticamente um ano parado no Coritiba por conta de uma divergência lá, o que atrapalhou o início dele. Vou oportunizar que ele tenha chance de entrar nos jogos. Ele é jovem, tem 22 anos, não podemos descartar simplesmente por uma primeira impressão não foi melhor - disse o treinador do Alvinegro em entrevista coletiva na última terça-feira.O jovem nem bem chegou e já foi relacionado para viajar para Porto Alegre, onde o Corinthians enfrentaria o Grêmio, no último sábado. Apesar da oportunidade de estar com o elenco novamente, ele acabou não sendo utilizado no empate em 0 a 0, mas a nova chance não demoraria a acontecer e ela veio quatro dias depois, diante do Coritiba, após o intervalo.

Em uma partida difícil, em que o Timão não conseguia aproveitar a vantagem de ter um homem a mais em campo, o auxiliar técnico Evandro Fornari, que substituiu o suspenso Tiago Nunes, optou por colocar Gustavo no lugar de Ramiro, logo na volta do intervalo. O atacante não só ajudou a mudar o panorama da partida, como também marcou o terceiro gol, que selou a vitória.O assistente corintiano elogiou atuação relevante do jovem de 22 anos no triunfo por 3 a 1 na última quarta-feira e explicou as características que fazem dele uma peça interessante para o elenco do Alvinegro neste momento, especialmente pela maratona de jogos que virá pela frente na temporada 2020.