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Após voltar a marcar pelo Corinthians, Jô destaca: 'Estamos em momento de transição'

Revelado pela base corintiana em 2002, atacante deu moral para jovens atletas que têm ganho chances entre os profissionais...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 14:11
Crédito: Agência Corinthians
A vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre a Ponte Preta, neste domingo (7), pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, foi a primeira do Timão em oito jogos. Mas não foi só o clube que quebrou o jejum, autor do gol que deu a vitória à equipe de Parque São Jorge, Jô não balançava as redes há nove partidas.
O atacante de 33 anos, que perdeu a titularidade para Léo Natel no fim da temporada passada, iniciou o duelo contra a Macaca no banco de reservas, mesmo com a ausência de Léo, com um trauma na perna. Diante do time campineiro, o técnico Vagner Mancini optou por promover a estreia do jovem Antony como titular, trocando a zona central de ataque com outra prata da casa, Rodrigo Varanda, que fez o seu terceiro jogo pelo Timão, neste fim de semana.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosContudo, Jô não se mostrou incomodado, entrou no intervalo de jogo e aos 33 minutos do segundo tempo aproveitou o rebote de um pênalti que ele mesmo tinha perdido para garantir o primeiro triunfo corintiano no Paulistão.
Ao fim da partida, o camisa 77 alertou o que chama de "momento de transição", com a entrada de meninos no Corinthians, e deu apoio ás crias do terrão.
- Temos de frisar que estamos em momento de transição, com a molecada entrando. Temos de dar o apoio a eles. Claro que jogar bem vale, mas o mais importante é se dedicar. Vital voltando a ter oportunidades. Ficamos felizes de ver essa molecada voltando. O torcedor pode achar que o time não está no ideal, mas o mais importante é a vitória - disse o atacante ao Premiere na saída de campo.
Mesmo rodado, com passagens por grandes equipes do futebol europeu como Galatasaray, da Turquia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA, da Rússia, entre outros, Jô é uma prata da casa corintiana, onde foi revelado em 2002. Hoje, "tiozão" caberá a ele ser a voz da experiência nesse "novo Timão", repleto de jovens.
Se contarmos o autor do gol como cria da base, todos os atacantes relacionados por Mancini para o jogo diante da Ponte foram formados no Corinthians: Jô, Rodrigo Varanda, Antony e Felipe, os três últimos promovidos aos profissionais neste ano.

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