Após voltar a marcar pelo Corinthians, Jô destaca: 'Estamos em momento de transição'

Crédito: Agência Corinthians

A vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre a Ponte Preta, neste domingo (7), pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, foi a primeira do Timão em oito jogos. Mas não foi só o clube que quebrou o jejum, autor do gol que deu a vitória à equipe de Parque São Jorge, Jô não balançava as redes há nove partidas.

O atacante de 33 anos, que perdeu a titularidade para Léo Natel no fim da temporada passada, iniciou o duelo contra a Macaca no banco de reservas, mesmo com a ausência de Léo, com um trauma na perna. Diante do time campineiro, o técnico Vagner Mancini optou por promover a estreia do jovem Antony como titular, trocando a zona central de ataque com outra prata da casa, Rodrigo Varanda, que fez o seu terceiro jogo pelo Timão, neste fim de semana.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosContudo, Jô não se mostrou incomodado, entrou no intervalo de jogo e aos 33 minutos do segundo tempo aproveitou o rebote de um pênalti que ele mesmo tinha perdido para garantir o primeiro triunfo corintiano no Paulistão.

Ao fim da partida, o camisa 77 alertou o que chama de "momento de transição", com a entrada de meninos no Corinthians, e deu apoio ás crias do terrão.

- Temos de frisar que estamos em momento de transição, com a molecada entrando. Temos de dar o apoio a eles. Claro que jogar bem vale, mas o mais importante é se dedicar. Vital voltando a ter oportunidades. Ficamos felizes de ver essa molecada voltando. O torcedor pode achar que o time não está no ideal, mas o mais importante é a vitória - disse o atacante ao Premiere na saída de campo.

Mesmo rodado, com passagens por grandes equipes do futebol europeu como Galatasaray, da Turquia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA, da Rússia, entre outros, Jô é uma prata da casa corintiana, onde foi revelado em 2002. Hoje, "tiozão" caberá a ele ser a voz da experiência nesse "novo Timão", repleto de jovens.