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futebol

Após vitória, Marcelo Fernandes se diz pronto para assumir o Santos

Técnico interino com a saída de Ariel Holan, Fernandes já foi efetivado no passado...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 22:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 22:46
Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
Após a vitória de 5 a 0 sobre o The Strongest, na Vila Belmiro, Marcelo Fernandes comentou sobre a possibilidade de assumir o Santos de forma definitiva.O treinador interino, que é membro permanente da comissão técnica do clube, disse que se sente pronto para a função, mas deixou a questão com a direção do Peixe."Importante a vitória hoje, vitória que mostra a qualidade do grupo e a força do clube. Eu deixo a questão de treinador com a direção, uma diretoria competente, que está tentando de tudo para colocar o Santos no seu devido lugar. Se eles acharem que eu devo continuar, estou pronto, se acharem que devo continuar na minha função, não tem problema algum. O importante é que estamos colaborando para fazer um clube forte, e hoje mostramos isso", disse Marcelo Fernandes em sua entrevista coletiva, que completou:"Eu sou bem tranquilo quanto a isso. O importante é fazer meu trabalho, me especializar cada vez mais, tive grandes professores que me deram um alicerce legal para desenvolver esse momento. Meu momento está aí, estou bem tranquilo, já falei, não estou preocupado com nada. Se achar que é para chegar outro treinador, estamos de braços abertos para recebê-lo, ou se quiser que a gente continue, já provamos com o Paulista de 2015. Então estamos muito tranquilos, temos uma diretoria muito capacitada que sabe o que é melhor para o clube".
O técnico de 50 anos assumiu pela primeira vez o Peixe em 2015, após a demissão de Enderson Moreira. O treinador foi Campeão Paulista daquele ano. Porém, após uma sequência ruim no Brasileirão, voltou ao cargo de auxiliar técnico de Dorival Júnior. Depois, deixou a Vila. Na temporada passada, Marcelo Fernandes então voltou a trabalhar no clube e ele assumiu o lugar de Cuca quando o treinador foi afastado por COVID-19.

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