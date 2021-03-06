  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após vitória do Flamengo, Ramon e Matheuzinho destacam parceria com Muniz: 'Já fizemos muitos gols assim'
Após vitória do Flamengo, Ramon e Matheuzinho destacam parceria com Muniz: 'Já fizemos muitos gols assim'

Publicado em 06 de Março de 2021 às 20:54

LanceNet

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A vitória do Flamengo sobre o Macaé, neste sábado, saiu pela cabeça de Rodrigo Muniz (autor dois dois gols), mas também pelos pés dos laterais rubro-negros. No primeiro tempo, foi de Matheuzinho o cruzamento para o camisa 9 abrir o placar. Já na etapa final, Ramon cruzou na medida para o atacante ampliar. Após a partida, a dupla comentou o entrosamento que existe desde a base e avaliou a atuação da equipe.
- Essa parceria com o Rodrigo (Muniz) já vem de algum tempo. Não só comigo, mas com o Ramon também. Na base, a gente fez muitos gols assim. A gente cruzando e ele cabeceando, que é o forte dele. Tenho que ressaltar nosso entrosamento. Estou muito feliz pela assistência e, principalmente, pela nossa vitória - disse Matheuzinho, antes de completar:
- A gente estava muito tempo sem treinar e jogar junto. Aos poucos, a gente vai recuperando o entrosamento, que mostramos hoje. Vamos chegando toda hora no gol e o gol vai saindo naturalmente.
+ Confira a tabela do Campeonato Carioca
O lateral-esquerdo Ramon também destacou a parceria com o camisa 9 rubro-negro e revelou o pedido dele para que os laterais o procurem na área. Além disso, o jovem comentou sobre a oportunidade de começar a temporada com uma sequência de jogos como titular.
- Muito feliz pela assistência e, ainda mais, pela vitória e pelo desempenho da equipe. Muniz é um grande cabeceador e sempre cobra da gente bola na área que ele vai estar lá. Graças a Deus, cruzei e ele foi feliz. É uma oportunidade muito boa, estamos fazendo boas partidas. É descansar hoje e segunda-feira focar no clássico de domingo.
O Flamengo se isolou na liderança do Carioca com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Após folgar neste domingo, o elenco rubro-negro se reapresenta na segunda-feira para iniciar a preparação para o clássico contra o Fluminense. O Fla-Flu está marcado para o próximo domingo (14), às 18h, no Maracanã.

