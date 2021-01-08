Após virada no clássico, Fluminense se reapresenta com Fred e ainda sem Marcão

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense não deve ter novos problemas de lesão para o duelo com o Corinthians, na próxima quarta-feira. Isso porque o atacante Fred se reapresentou junto ao grupo sem dores, como antecipado por Ailton Ferraz após o clássico contra o Flamengo. O auxiliar, inclusive, deverá no comando da equipe tricolor, já que Marcão segue em isolamento por conta da Covid-19.

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Na reapresentação do grupo, nesta sexta-feira, Fred realizou apenas um regenerativo no CT Carlos Castilho. O centroavante chegou a colocar gelo na coxa esquerda ao deixar o campo do Maracanã, no segundo tempo da vitória por 2 a 1 contra o Fla, mas Ailton afirmou que ele mesmo pediu para sair por cansaço.

Depois de ganharem uma folga na quinta, os titulares do clássico fizeram um trabalho leve no campo, apenas para recuperação física. Os reservas e quem não esteve à disposição contra o Flamengo realizaram atividade comandada pela comissão.

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Marcão fez o teste que deu positivo para a Covid-19 na segunda-feira. Com os 10 dias, o período de isolamento dele terminaria na própria quarta-feira, caso esteja assintomático por três dias. Entretanto, o grupo viaja na terça e provavelmente o treinador só estará novamente com os atletas na quinta.

O único desfalque já certo para o duelo é o atacante Felippe Cardoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Henrique ainda será observado para saber se tem condições de jogo, mas participou do coletivo com os companheiros, enquanto Fernando Pacheco e Nenê não devem ser problemas. Nino está de volta após suspensão.