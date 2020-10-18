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futebol

Após vexame do Corinthians, Cássio desabafa: 'Tem sobrado tudo para mim'

Goleiro do Corinthians desabafou após derrota para o Flamengo por 5 a 1, na Neo Química Arena. Ídolo do Corinthians deixou no ar possibilidade de saída da equipe...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 18:18
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O goleiro Cássio desabafou após a goleada sofrida para o Flamengo, por 5 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo. O arqueiro corintiano, que vem sendo duramente criticado nos últimos dias, respeitou as críticas, mas acredita que toda a má fase da equipe vem sendo colo cada na sua conta. - Ultimamente tem sobrado tudo pra mim, tudo é culpa do Cássio, o time não ganha é culpa do Cássio, o time não faz gol é culpa do Cássio, e antes que falem algo, não acho que sou maior que o Corinthians, não me acho intocável, sou mutio grato a tudo que o Corinthians fez pra mim, mas nesse momento acho que estou sendo escudo, tudo é culpa do Cássio - afirmou, em entrevista à TV Globo, após a partida.
O camisa doze afirmou que vai continuar honrando a camisa corintiana, mas deixou no ar uma possível saída da equipe ao comentar sua situação no gol do Corinthians.
- Tem todo direito de ser criticado, mas no momento que eu atrapalhar o Corinthians é melhor eu procurar outro lugar. Vou honrar, foi muito duro hoje, foi uma das piores derrotas minhas aqui, mas não vou deixar de estar aqui, de meter a cara, falar, atuar, se o professor me colocar no banco vou estar aqui apoiando. Jamais sentei em cima dos títulos, dos números, ou jamais me achei melhor que o Corinthians. A partir do momento que eu estiver atrapalhando, acho que tenho que procurar outro time - finalizou.
Com Cássio ou Walter como titular, o Timão enfrenta o Vasco, às 21h30, na próxima quarta-feira (21), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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