Após um mês treinando, Cruzeiro anuncia Gabriel Brazão

Após ficar treinando um mês, o Cruzeiro anunicou o goleiro Gabriel Brazão como reforço para a temporada. O jogador não se tornou oficialmente atleta da Raposa antes, pois ainda aguardava o fim de trâmites burocráticos para assinar o contrato e registrado pelo clube.

Brazão, revelado na base azul, pertence à Internazionale-ITA e volta ao Cruzeiro por empréstimo até o meio de 2023. Ele se junta a Rafael Cabral, titular neste início de temporada, e Denivys, na disputa pela camisa 1 cruzeirense.

O goleiro estava em BH desde o dia 18 de janeiro. Ele passou por exames e iniciou os trabalhos na Toca da Raposa, mesmo sem ainda poder ser anunciado, ou mesmo atuar. Brazão, de 21 anos, teve uma ascensão rápida na base e foi vendido para a Inter de Milão, em 2019, pois não teria espaço no elenco principal que tinha Fábio como titular absoluto.

O arqueiro tambem não teve espaço no time italiano e foi emprestado para outros clubes, como o Parma, também da Itália, e para os espanhóis Albacete e Real Oviedo. O último jogo dele foi em 15 de dezembro de 2020, pelo Oviedo, na Copa do Rei.