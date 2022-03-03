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futebol

Após um mês treinando, Cruzeiro anuncia Gabriel Brazão

O goleiro, revelado pela Raposa, agora pode atuar de forma oficial pelo time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 20:16

Publicado em 03 de Março de 2022 às 20:16

Após ficar treinando um mês, o Cruzeiro anunicou o goleiro Gabriel Brazão como reforço para a temporada. O jogador não se tornou oficialmente atleta da Raposa antes, pois ainda aguardava o fim de trâmites burocráticos para assinar o contrato e registrado pelo clube.
Brazão, revelado na base azul, pertence à Internazionale-ITA e volta ao Cruzeiro por empréstimo até o meio de 2023. Ele se junta a Rafael Cabral, titular neste início de temporada, e Denivys, na disputa pela camisa 1 cruzeirense.
O goleiro estava em BH desde o dia 18 de janeiro. Ele passou por exames e iniciou os trabalhos na Toca da Raposa, mesmo sem ainda poder ser anunciado, ou mesmo atuar. Brazão, de 21 anos, teve uma ascensão rápida na base e foi vendido para a Inter de Milão, em 2019, pois não teria espaço no elenco principal que tinha Fábio como titular absoluto.
O arqueiro tambem não teve espaço no time italiano e foi emprestado para outros clubes, como o Parma, também da Itália, e para os espanhóis Albacete e Real Oviedo. O último jogo dele foi em 15 de dezembro de 2020, pelo Oviedo, na Copa do Rei.
Crédito: Brazãojáestavatrabalhando,massoagoratevesuasituaçãoregularizada-(Divulgação/Cruzeiro

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