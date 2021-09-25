Após saída, Guilherme Santos diz que mental ficou abalado por lesão e torce pelo clube: 'O Botafogo é grande'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Guilherme Santos não é mais jogador do Botafogo. Fora dos planos de Enderson Moreira, o lateral-esquerdo rescindiu contrato com o clube de General Severiano e assinou com o Juventude para o restante da Série A do Brasileirão.

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Nas redes sociais, o defensor se despediu do Alvinegro. Guilherme ressaltou a gratidão pelo clube, ressaltou o carinho por todas as pessoas envolvidas no dia a dia da instituição e afirmou que as seguidas lesões sofridas lhe afetaram mentalmente.

Pelo Glorioso, o lateral atuou 37 jogos desde o começo da última temporada, sem marcar gols.POSTAGEM DE GUILHERME SANTOS"Ontem (sexta-feira) se encerrou meu vínculo com o Botafogo.

Quero agradecer a todos envolvidos no clube, sou muito grato a Deus por ter vestido essa camisa tão gloriosa, grato também a todos que estão lá ou que passaram por lá nesse tempo que estive lá, dei o meu melhor enquanto pude, deixei de ir pra outros lugares, fui contra familiares e amigos por acharem que eu deveria sair quando tiver a oportunidade, mas eu coloquei no coração que tinha capacidade pra tentar ajudar de alguma maneira o clube a chegar em seus objetivos.

Mas as coisas não saiu como eu queria e sonhava, acabei tendo uma lesão que me atrapalhou muito, como nunca tinha tido uma lesão assim abalou muito meu mental, não fui o melhor de todos mas também sei que não fui o pior, sempre respeitei o clube e todos que ali estão e cada torcedor tanto nas redes sociais como no dia a dia.

Obrigado por esses 21 meses dentro do clube, fiz amizades que levarei pro resto de minha vida, desejo ao clube e a todos envolvidos, e a cada atleta do elenco, e a todos torcedores o tão sonhado acesso pra série A, o Botafogo é grande e o lugar dele é na elite do futebol brasileiro.