Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após quase 20 dias de confinamento, elenco do Corinthians ganha folga

Jogadores e comissão técnica do Timão iniciaram a concentração no hotel do CT Joaquim Grava no dia 21 de julho, para o reinício do Paulistão e terá um descanso neste domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2020 às 12:00

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 12:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após uma maratona de seis jogos em um curto período de tempo, o Paulistão terminou e o Corinthians ficou com o vice-campeonato, mas a competição marca também o fim da concentração a qual elenco e comissão técnica ficaram submetidos desde 21 de julho, ou seja, por 18 dias. O procedimento foi uma recomendação da FPF no protocolo de retomada do torneio estadual.Todos os atletas inscritos no Campeonato Paulista ficaram confinados no hotel do CT Joaquim Grava desde a véspera do Dérbi do último dia 22 de julho, primeiro jogo oficial após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, válido pela 11ª rodada da fase de grupos da competição. De lá para cá, ninguém havia voltado para casa, o que ocorreu logo depois do apito final da decisão no Allianz Parque, já que neste domingo o elenco recebeu folga.
A medida, recomendada pela FPF para o retorno do Paulistão, tinha como objetivo minimizar o contágio pelo coronavírus durante o período em que os jogos restantes da competição seriam disputados. Ainda assim, todos os confinados foram submetidos a exames de Covid-19 semanais para atestar que não havia membros contaminados pela doença na "bolha" corintiana.
Esse fato foi motivo de briga nos bastidores entre Corinthians e Palmeiras, já que o Verdão não confinou seus jogadores durante toda essa reta final do Campeonato Paulista. Diferentemente dos atletas alvinegros, os palmeirenses eram liberados para retornarem a suas casas após cada um dos jogos. Diante disso, o Timão se recusou a realizar testes antes da primeira partida da final.
Dessa forma, as únicas saídas dos jogadores corintianos do CT tinham como destino os estádios em que os duelos do Paulistão aconteceram. De lá retornavam para o hotel no centro de treinamento. Depois deste domingo de descanso, o elenco deve voltar a treinar nesta segunda-feira, de olho na estreia pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, às 19h15, fora de casa, no Mineirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda o que muda com lei sobre direito do trabalhador a folgas para exames
Imagem de destaque
Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus
Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu a liderança pela primeira vez na competição (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Juliano Floss vence prova e conquista liderança pela segunda vez consecutiva no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados