Após quase 20 dias de confinamento, elenco do Corinthians ganha folga

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após uma maratona de seis jogos em um curto período de tempo, o Paulistão terminou e o Corinthians ficou com o vice-campeonato, mas a competição marca também o fim da concentração a qual elenco e comissão técnica ficaram submetidos desde 21 de julho, ou seja, por 18 dias. O procedimento foi uma recomendação da FPF no protocolo de retomada do torneio estadual.Todos os atletas inscritos no Campeonato Paulista ficaram confinados no hotel do CT Joaquim Grava desde a véspera do Dérbi do último dia 22 de julho, primeiro jogo oficial após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, válido pela 11ª rodada da fase de grupos da competição. De lá para cá, ninguém havia voltado para casa, o que ocorreu logo depois do apito final da decisão no Allianz Parque, já que neste domingo o elenco recebeu folga.

A medida, recomendada pela FPF para o retorno do Paulistão, tinha como objetivo minimizar o contágio pelo coronavírus durante o período em que os jogos restantes da competição seriam disputados. Ainda assim, todos os confinados foram submetidos a exames de Covid-19 semanais para atestar que não havia membros contaminados pela doença na "bolha" corintiana.

Esse fato foi motivo de briga nos bastidores entre Corinthians e Palmeiras, já que o Verdão não confinou seus jogadores durante toda essa reta final do Campeonato Paulista. Diferentemente dos atletas alvinegros, os palmeirenses eram liberados para retornarem a suas casas após cada um dos jogos. Diante disso, o Timão se recusou a realizar testes antes da primeira partida da final.