Após polêmica, muro da Gávea é pichado de novo com ironia a diretor

Os muros da Gávea foram pichados novamente. Desta vez, com ironias a um diretor do Flamengo Crédito: Reprodução/Internet

O muro da Gávea, sede do Flamengo, foi novamente pichado na madrugada desta quinta-feira (23) com ironias à declaração do diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta. Em entrevista à TV Bandeirantes, o dirigente afirmou que as pichações da última segunda-feira não haviam sido feitas pela torcida , já que estavam escritas corretamente. Segundo ele, os ataques vieram de grupos políticos.

A pichação desta madrugada ironiza a declaração com erros grosseiros na escrita dos nomes de Abel Braga e do personagem Mickey, além de uma referência direta à manifestação do dirigente. "Fora Abeu", "Copa Mick é o c..." e "Agora foi político também?" foram as frases pichadas.

Na última segunda-feira (20), os muros da Gávea já haviam sido pichados com as seguintes frases após a derrota do clube no fim de semana para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro: "Fora Abel", "Fora Bap. O Flamengo não é seu", "Perder não é normal" e "Copa Mickey é o ca...".

Muro da Gávea foi pichado com críticas na ultima segunda-feira (20) Crédito: Reprodução

"Perder não é normal" faz referência ao que foi dito pelo técnico Abel Braga, que apontou que os resultados ruins diante do Internacional, no Beira-Rio, e para o Atlético-MG, no Independência, ambas no Campeonato Brasileiro, não eram resultados fora do comum diante das circunstâncias.

Já "Copa Mickey" foi uma lembrança à Florida Cup, torneio amistoso disputado durante a pré-temporada, nos Estados Unidos, e que teve a conquista enaltecida em recente nota oficial publicada pelo clube.

O assunto voltou à tona na quarta-feira, quando o diretor de relações externas do Flamengo ligou a pichação a manifestações políticas. "Da forma como foi escrito, Mickey certo, Mickey todo certinho, não foi a torcida. Aquilo é político".