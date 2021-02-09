Após perder o pai, Luccas Claro se coloca à disposição do Fluminense e pode jogar nesta quarta

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de perder o pai, Pedro Barboza, em decorrência de Covid-19, o zagueiro Luccas Claro retorna ao Rio de Janeiro nesta terça-feira e se colocou à disposição da comissão técnica. O Fluminense entra em campo nesta quarta, contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há boas chances de o jogador ir para a partida.

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Ainda não há uma definição concreta, mas é da vontade do jogador entrar em campo. Agora, a decisão está nas mãos da comissão e do técnico Marcão. Como o Flu teve uma semana inteira de preparação até o jogo, a tendência é que Luccas permaneça entre os titulares.

O pai de Luccas Claro morreu no último domingo e o atleta foi até São Paulo para o velório e enterro. Por isso, não treinou nos últimos dois dias ao lado dos companheiros no CT Carlos Castilho. Com essa situação, Matheus Ferraz entrou na vaga do companheiro ao longo das atividades.

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