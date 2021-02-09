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Após perder o pai, Luccas Claro se coloca à disposição do Fluminense e pode jogar nesta quarta

Zagueiro perdeu os dois últimos treinos, mas tem vontade de enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã, às 21h30...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 14:24

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 14:24

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Depois de perder o pai, Pedro Barboza, em decorrência de Covid-19, o zagueiro Luccas Claro retorna ao Rio de Janeiro nesta terça-feira e se colocou à disposição da comissão técnica. O Fluminense entra em campo nesta quarta, contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há boas chances de o jogador ir para a partida.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
Ainda não há uma definição concreta, mas é da vontade do jogador entrar em campo. Agora, a decisão está nas mãos da comissão e do técnico Marcão. Como o Flu teve uma semana inteira de preparação até o jogo, a tendência é que Luccas permaneça entre os titulares.
O pai de Luccas Claro morreu no último domingo e o atleta foi até São Paulo para o velório e enterro. Por isso, não treinou nos últimos dois dias ao lado dos companheiros no CT Carlos Castilho. Com essa situação, Matheus Ferraz entrou na vaga do companheiro ao longo das atividades.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Fluminense está em quinto lugar, com 53 pontos. Uma vitória no Maracanã garante ao Tricolor uma vaga pelo menos na pré-Libertadores.

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