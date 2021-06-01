Após 'missão cumprida' em maio, Flamengo inicia junho de olho em desfalques e desafios; veja calendário

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Apesar de ainda conviver com críticas por parte da torcida, o Flamengo passou pelo mês de maio de forma satisfatória. Sem nenhuma derrota, a equipe garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores e conquistou o título do Campeonato Carioca. Agora, com junho pela frente, o Rubro-Negro busca repetir o sucesso, mas terá que contornar uma série de desafios.

+ Descanso e testes: Ceni vai utilizar raro período sem jogos para buscar alternativas sem os 'selecionáveis'Em maio, o Flamengo disputou nove partidas, com cinco vitórias e quatro empates. No Estadual, passou fácil pelo Volta Redonda na semifinal e derrotou o Fluminense na decisão para conquistar o segundo título na temporada. Na Libertadores, a equipe conseguiu vencer a LDU na altitude, mas depois empatou as três últimas rodadas. O bom início no torneio, contudo, garantiu a liderança do grupo. De quebra, no último jogo do mês, o Rubro-Negro estreou no Brasileirão com três pontos importantes.

Apesar do menor número de jogos no calendário (6), o Flamengo tem pela frente um mês desafiador. Com Eliminatórias e Copa América em sequência, Rogério Ceni terá uma série de desfalques e precisará buscar alternativas para manter o nível da equipe sem vários titulares.

No total, são sete atletas cedidos pelo Flamengo para a data Fifa válida até 9 de junho: Isla, Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O prejuízo só será menor porque a CBF adiou as partidas do Rubro-Negro no período. A maioria dos jogadores, no entanto, ficará com as seleções para a Copa América e desfalcará o clube em duelos importantes da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Outro problema para Rogério Ceni é a iminente saída de Gerson. Após longa negociação, Flamengo e Olympique de Marselha chegaram a um acordo pelo volante e podem sacramentar a transferência nesta terça-feira. Sem verba para grandes investimentos, o treinador terá que contornar o desfalque permanente do camisa 8 com uma solução caseira ou com reforços do futebol nacional.

10/06 - 21h30 - Coritiba x Flamengo (Copa do Brasil)13/06 - 20h30 - Flamengo x América-MG (Campeonato Brasileiro)16/06 - 21h30 - Flamengo x Coritiba (Copa do Brasil)19/06 - 20h - Flamengo x Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)23/06 - 19h - Flamengo x Fortaleza (Campeonato Brasileiro)27/06 - 11h - Juventude x Flamengo (Campeonato Brasileiro)