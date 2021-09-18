Após lesão, Luiz Adriano volta a marcar e comemora: ‘Feliz em ajudar meus companheiros’

Confirmado como titular pelo técnico Abel Ferreira na partida contra a Chapecoense, Luiz Adriano não desperdiçou a oportunidade e voltou a balançar as redes adversárias. O atacante não escondeu a felicidade de marcar e comentou, no intervalo da partida, sobre o período que esteve lesionado.– Primeiramente, parabéns à equipe que criou as oportunidades. Fizemos dois gols para ter a vantagem no placar e fico muito feliz. Depois de uma lesão que ninguém sabe o que era, inchava, desinchava… fico feliz de voltar e ajudar meus companheiros. Consegui ajudar meus companheiros, mas exaltar o conjunto, que teve tranquilidade para criar oportunidades de gol – disse.
Em 2021, Luiz Adriano não conseguiu ter sequência no Palmeiras. Contra a Chapecoense, o atacante teve mais uma oportunidade e marcou o segundo gol palestrino no confronto.