Após grave lesão, Guilherme Conte já treina com elenco da Chapecoense e pode voltar em breve aos gramados

Crédito: Julia Galvão/ @juliafotografiaesportiva

Cria da base da Chapecoense e há 8 anos na Arena Condá, Guilherme Conte entrou na reta final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no canto lateral do joelho direito. O atleta chegou a ficar mais de um mês sem poder colocar o pé no chão, mas hoje vive dias melhores. A lesão ocorreu no dia 6 de novembro do ano passado e a cirurgia no dia 17 de dezembro.- Infelizmente, tive uma lesão no ligamento cruzado anterior e canto lateral do joelho direito em um treinamento. Passei por momentos muito difíceis, mas graças a Deus estou me recuperando bem. Conforme o esperado e planejado pelos fisioterapeutas aqui da Chapecoense, as coisas estão evoluindo. O doutor também disse que a cirurgia foi bem feita. Sinto que estou me recuperando mais rápido - disse o volante.

Na Chapecoense desde os 12 anos, Guilherme Conte é um dos destaques da Arena Condá da geração 2000. Quando se recuperar, Guilherme Conte será reforço ao elenco profissional treinado pelo novo comandante da Chapecoense, Mozart Santos. O atleta está finalizando os treinamentos de fisioterapia e já realiza exercícios no campo.- Penso que a pior parte do tratamento já passou, quando tive que ficar mais de 30 dias de muleta e sem poder colocar a perna no chão. Foi um momento muito complicado para mim, o foco é ganhar força e voltar a fazer o que mais gosto nesses próximos meses agora. A reta final será de extrema importância.