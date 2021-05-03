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Após grave lesão, Guilherme Conte já treina com elenco da Chapecoense e pode voltar em breve aos gramados

Atleta ficou quase seis meses parado e comemorou a volta aos treinamentos...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 17:24
Crédito: Julia Galvão/ @juliafotografiaesportiva
Cria da base da Chapecoense e há 8 anos na Arena Condá, Guilherme Conte entrou na reta final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no canto lateral do joelho direito. O atleta chegou a ficar mais de um mês sem poder colocar o pé no chão, mas hoje vive dias melhores. A lesão ocorreu no dia 6 de novembro do ano passado e a cirurgia no dia 17 de dezembro.- Infelizmente, tive uma lesão no ligamento cruzado anterior e canto lateral do joelho direito em um treinamento. Passei por momentos muito difíceis, mas graças a Deus estou me recuperando bem. Conforme o esperado e planejado pelos fisioterapeutas aqui da Chapecoense, as coisas estão evoluindo. O doutor também disse que a cirurgia foi bem feita. Sinto que estou me recuperando mais rápido - disse o volante.
Na Chapecoense desde os 12 anos, Guilherme Conte é um dos destaques da Arena Condá da geração 2000. Quando se recuperar, Guilherme Conte será reforço ao elenco profissional treinado pelo novo comandante da Chapecoense, Mozart Santos. O atleta está finalizando os treinamentos de fisioterapia e já realiza exercícios no campo.- Penso que a pior parte do tratamento já passou, quando tive que ficar mais de 30 dias de muleta e sem poder colocar a perna no chão. Foi um momento muito complicado para mim, o foco é ganhar força e voltar a fazer o que mais gosto nesses próximos meses agora. A reta final será de extrema importância.
Campeão Catarinense Sub-20 pela Chapecoense, Guilherme Conte entra agora na reta final da recuperação da lesão e deve reforçar a Chapecoense ainda no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro.

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