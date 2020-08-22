Após folga e com retorno de Vital, Timão treina para encarar Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã deste sábado (22) após dois dias de folga. No CT Joaquim Grava, a equipe iniciou a sua preparação para o jogo contra o Fortaleza, que acontecerá apenas na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Timão não entrará em campo neste fim de semana, o técnico Tiago Nunes ganhou um raro tempo extra para treinar os atletas em meio à maratona de jogos.

A boa notícia nas atividades foi a presença do meia Mateus Vital, que desfalcou o time diante do Coritiba, na última quarta, devido a um quadro de amigdalite. Assim, o jogador deve poder retornar à equipe diante dos cearenses.Após a realização de trabalhos físicos, os jogadores participaram de uma atividade técnico-tática comandada pelo técnico Tiago Nunes, segundo informou o clube. Dividido em dois grupos, o elenco fez jogos curtos e intensos em campo reduzido.