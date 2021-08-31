Após fim de jejum, Fluminense tem sequência de jogos que pode ajudar na recuperação no Brasileirão

Crédito: Com a vitória, Fluminense subiu para o 13° lugar na tabela (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A semana começou diferente para o Fluminense. Após seis jogos sem vencer, o Tricolor quebrou o jejum de vitórias ao bater o Bahia por 2 a 0, no Maracanã. Se até ontem estava na beira da zona de rebaixamento, agora o time se encontra um pouco mais longe do Z4 e encara dias decisivos com adversários diretos pela frente para recuperar os pontos perdidos e subir na tabela do Brasileirão.Nas próximas rodadas, o Tricolor enfrenta o Juventude, a Chapecoense, o São Paulo e o Cuiabá. Longe de serem vitórias garantidas, essas equipes vivem momentos parecidos com o Fluminense, ou até mesmo piores.

Assim como o Flu, o Juventude acumula cinco vitórias, seis empates e seis derrotas no Brasileiro. A Chape, em último lugar no campeonato, ainda não venceu. O São Paulo, no momento, está a apenas um ponto na frente do Flu, com um jogo a mais. Já o Cuiabá vive campanha instável e não tem conseguido emplacar sequências vitoriosas.

A possibilidade de fazer um segundo turno melhor vai além da mudança de comando, de Roger Machado para Marcão. Logo em sua primeira partida, o novo técnico lançou mão de um novo esquema e estilo de jogo. O resultado não custou a chegar: contra o Atlético-MG, líder do campeonato, a equipe saiu com o empate e por pouco não arrematou uma vitória. Ainda há o que melhorar, como Marcão ressalta. O time ainda deixa a desejar na intensidade e na capacidade de executar transições ofensivas. Mesmo assim, a vitória contra o Bahia é uma injeção de confiança para a equipe, que tem pela frente uma sequência que pode ser positiva.

- A gente quer uma equipe aguerrida, lutando por todas as bolas do início ao fim, essa é a nossa marca. Lógico que a gente quer um time que jogue apoiado, mas com transição e velocidade. Nós fizemos alguns desses movimentos no treinamento, e vamos treinar para chegar nesse nível. Hoje o adversário nos colocou numa posição muito perigosa, e foi um jogo de saber sofrer - analisou Marcão após o jogo contra o Bahia.

> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoCaso vença as próximas duas rodadas, o Fluminense pode pegar o elevador na classificação da Série A e se colocar em posição confortável novamente. O maior desafio talvez seja conseguir conciliar a preparação para a volta das quartas de final da Copa do Brasil no dia 15, os jogos com três dias de intervalo e as mudanças que Marcão tenta promover. Mesmo assim, há a expectativa de dias melhores em Laranjeiras.