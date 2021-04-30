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futebol

Após falta e flagra em festa, Léo Pereira se reapresenta ao Flamengo e realiza exame para Covid-19

Zagueiro não será afastado do elenco, mas sofrerá multa por falta na quinta-feira...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 15:52
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após faltar ao treino de quinta-feira, na reapresentação do elenco, e gerar um mal-estar no departamento de futebol do Flamengo, o zagueiro Léo Pereira voltou às atividades CT do clube nesta sexta, véspera de semifinal do Carioca. Por ter sido flagrado em uma festa com aglomeração em meio à pandemia do coronavírus, o defensor foi testado e o resultado para a Covid-19 foi negativo.
A informação foi inicialmente publicada pelo "Globoesporte". A comissão técnica definirá nesta sexta os relacionados para a primeira partida das semifinais contra o Volta Redonda, que será realizado no Maracanã, às 21h5.Apesar de não ser afastado, a diretoria do Flamengo irá multar Léo Pereira, que não apresentou justificativa, tampouco foi liberado pelo clube da atividade de quinta-feira, o que difere o caso do zagueiro de outros atletas rubro-negros que, em meio à pandemia do coronavírus, foram flagrados em aglomerações.

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