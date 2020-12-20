Após expulsão de Gabigol, Landim cita ofício à CBF e não poupa críticas ao árbitro: 'Lamentável'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Após a polêmica expulsão de Gabigol no início da partida contra o Bahia, neste domingo, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não poupou críticas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Em declarações no intervalo da partida, quando o Rubro-Negro vencia por 2 a 0, o mandatário lembrou um ofício enviado à CBF durante a semana criticando a escolha de uma arbitragem paulista.- O que é lamentável nesse processo como um todo é que parece que era algo já esperado. O Flamengo durante a semana mandou um ofício para a CBF porque achávamos que, com o Flamengo disputando com o São Paulo, colocar uma arbitragem paulista em um jogo do Flamengo era um risco desnecessário. A gente imaginava que poderia ter esse tipo de cena, esse tipo de coisa lamentável que acabou acontecendo jogador expulso fora de uma jogada... - disse Landim à Fla TV no intervalo.

Gabriel Barbosa foi expulso aos 9 minutos do 1º tempo por reclamação após uma falta não marcada pelo árbitro. Segundo o juiz, o atacante rubro-negro o mandou "tomar no c..." e, por isso, o expulsou de forma direta.